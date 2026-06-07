 Vilniuje girtas vairuotojas bandė partrenkti policininką: nuaidėjo šūvis

Vilniuje girtas vairuotojas bandė partrenkti policininką: nuaidėjo šūvis

2026-06-07 12:56
BNS inf.

Vilniuje stabdomas neblaivus vairuotojas bandė partrenkti policininką, pareigūnas paleido šūvius į automobilį, sekmadienį pranešė policija.

<span>Vilniuje girtas vairuotojas bandė partrenkti policininką: nuaidėjo šūvis</span>
Vilniuje girtas vairuotojas bandė partrenkti policininką: nuaidėjo šūvis / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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Anot policijos, šeštadienį, apie 12.09 val,, Vilniuje, Verkių gatvėje, automobilio „VW Passat“ vairuotojas nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti. Jis pavojingai manevravo, kliudė dvi kitas transporto priemones bei pasikėsino partrenkti 1993 metais gimusį Vilniaus apskrities policijos pareigūną.

Pareigūnas panaudojo tarnybinį šaunamąjį ginklą ir į bėglio automobilio galinį ratą iššovė kelis šūvius.

Akivaizdžiai neblaivus 2000 metais gimęs „VW Passat“ vairuotojas pasitikrinti blaivumą atsisakė. Jis buvo uždarytas į areštinę.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
neblaivus vairuotojas
policininkas
šūvis

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Komentarai

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Komentarai

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elena
parazitas o is tokio reikia atimti teises visam likusiam gyvenimui kad toks brudas nevazinetu gatvemis
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