Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį sostinės Švitrigailos gatvėje buvo gautas gegužės 15 d. apie 14 val.
Iš aukščio nukritęs aukštalipis išvežtas į gydymo įstaigą.
Penktadienio popietę Vilniuje įvyko nelaimė – su įranga iš aukščio nukrito aukštalipis.
Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį sostinės Švitrigailos gatvėje buvo gautas gegužės 15 d. apie 14 val.
Iš aukščio nukritęs aukštalipis išvežtas į gydymo įstaigą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)