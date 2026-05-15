 Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis

Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis

2026-05-15 16:59 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio popietę Vilniuje įvyko nelaimė – su įranga iš aukščio nukrito aukštalipis.

<span>Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis</span>
Vilniuje iš aukščio su įranga nukrito aukštalipis / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie įvykį sostinės Švitrigailos gatvėje buvo gautas gegužės 15 d. apie 14 val.

Iš aukščio nukritęs aukštalipis išvežtas į gydymo įstaigą.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
Švitrigailos gatvė
aukštalipis
nukrito

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Komentarai

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Komentarai

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žiauru
mirė vargšas,ir pamatysit,niekas apie jį 10 dienų nerašys,kaip apie tą paramediką.o žmogus tik 27 metų.irgi dirbo,gyveno,svajojo,bac ir viskas baigėsi.
1
0
123
Ne paramedikas ? Tada niekam neįdomu...
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-1
elena
stai kas buna kaip zmones dirba be apsaugos
1
0
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