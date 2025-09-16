Vilniaus rajone – trijų automobilių avarija: vienas apvirto ant stogo, žuvo du žmonės

Kaip Eltai teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja, 13.59 val. buvo gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, kelyje Vilnius–Utena, važiuojant link Utenos, susidūrė trys lengvieji automobiliai.
Pasak policijos, pranešta, jog vienas iš automobilių yra apvirtęs, yra prispaustų žmonių. Paaiškėjo, kad į avariją pateko BMW ir „Fiat“ markių transporto priemonės, vienas automobilis dar nėra žinomas.
Anot policijos atstovės, vėliau buvo papildomai pranešta, jog į įvykio vietą atvykę medikai konstatavo dviejų žmonių mirtis.
Žuvusiųjų žmonių amžius kol kas nėra žinomas.
„Gavome informaciją, kad dėl įvykusios avarijos eismas yra uždaromas toje vietoje ir automobiliai yra nukreipiami senuoju Molėtų plentu“, – sakė J. Samorokovskaja.
Įvykio vietoje be medikų dirba policijos pareigūnai, ugniagesiai.
