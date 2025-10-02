Vilniaus rajone „prieš eismą“ išvažiavus „Ford“ žuvo žmogus: policija kreipėsi į visuomenę

Šių metų rugsėjo 16 d. apie 13.59 val. Vilniaus rajone, Palaukinės kaime, Molėtų plente, kelyje A14, automobiliui „Ford” važiuojant priešpriešinio eismo juosta, įvyko trijų automobilių susidūrimas.
Policija prašo vairuotojų, kurie eismo įvykio dieną važiuodami A14 keliu iš Utenos Vilniaus link, užfiksavo vaizdo registratoriais kelio atkarpą prieš viaduką Nemenčinės link, išsaugoti įrašą ir jį pateikti el. p. [email protected], [email protected] arba susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Viktorija Kozlovska, tel. +370 674 92544.
