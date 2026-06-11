Vilniaus rajone nukentėjo elektrinį motociklą vairavusi mergina

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, avarija įvyko trečiadienio rytą, apie 8.30 val., Riešės seniūnijoje, Kalino kaime.
Motokrosinis elektrinis motociklas „Surron LBX“, vairuojamas merginos (gim. 2007 m.), kelio vingyje išvažiavo į priešpriešą ir atsitrenkė į važiavusio sunkvežimio MAN , kurį vairavo vyras (gim. 1983 m.), kairiąją pusę.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotoja, ji pristatyta į ligoninę.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Dėl avarijos policija surinko medžiagą.
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