 Vilniaus rajone nukentėjo elektrinį motociklą vairavusi mergina

Vilniaus rajone nukentėjo elektrinį motociklą vairavusi mergina

2026-06-11 08:41
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniaus rajone į avariją pateko motokrosinį elektrinį motociklą vairavusi mergina.

<span>Vilniaus rajone nukentėjo elektrinį motociklą vairavusi mergina</span>
Vilniaus rajone nukentėjo elektrinį motociklą vairavusi mergina / Asociatyvi J. Balčiūno / ELTOS nuotr.

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Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, avarija įvyko trečiadienio rytą, apie 8.30 val., Riešės seniūnijoje, Kalino kaime.

Motokrosinis elektrinis motociklas „Surron LBX“, vairuojamas merginos (gim. 2007 m.), kelio vingyje išvažiavo į priešpriešą ir atsitrenkė į važiavusio sunkvežimio MAN , kurį vairavo vyras (gim. 1983 m.), kairiąją pusę.

Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotoja, ji pristatyta į ligoninę.

Įvykio aplinkybės tikslinamos.

Dėl avarijos policija surinko medžiagą.

Šiame straipsnyje:
elektrinis motociklas
nukentėjo elektrinio motociklo vairuotoja

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Trikojis \\.//
Gaila,kad ne AtA.
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