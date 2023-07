Vietoje solidžios sumos už ąžuolo nukirtimą Vilniuje – šnipštas

Sostinėje, Ceikinių g., kritus, o tiksliau nupjovus ilgaamžį galiūną ąžuolą, savivaldybė buvo griežta.

„Po tokio veiksmo atsakas bus labai griežtas ir bekompromisis“, – kalbėjo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Vystytojai leidimo medžio kirtimui neturėjo. Iškart po incidento suskaičiuota, kad už nupjautą ąžuolą bendrovei teks sumokėti 141 tūkst. eurų. Bet įmonė nesumokėjo ir, panašu, tikisi išbristi sausa.

„Savivaldybės apskaičiuota kompensacija, apibrėžianti atkuriamąją želdinių vertę, sklypo savininko nėra sumokėta. Vystytojai dėl šio klausimo su savivaldybe nebendrauja. Ir toliau darysiu viską, kad miestui padaryta žala būtų atlyginta, įskaitant baudos perskaičiavimą pagal naująją tvarką ir pradedamą naują teisinį procesą, kad nesumokėta suma būtų išieškota“, – toks buvo V. Benkunsko atsakymas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Aplinkos apsaugos departamentas savo ruožtu apskaičiavo, jog įmonė turi susimokėti gerokai mažiau. Galima sakyti, juokingą sumą, palyginus su savivaldybės nurodytais 141 tūkst. eurų.

„Įmonei „Rinktinės NT“ birželio pabaigoje įteiktas žalos paskaičiavimas 2 tūkst. 889 eurai, pagal žalos aplinkai paskaičiavimo metodiką ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintais įkainiais. Žalą apmokėti įmonė turi per 40 kalendorinių dienų“, – teigė aplinkos apsaugos departamentas.

Tiesiog turėtų žmonės susimąstyti, kad be jų, be medžių, be augmenijos mes būsim nuskriausti.

„Vienintelis kartas, kai aš užlaikinau mero pasisakymą, kai galvojau, kad bauda turi būti adekvati tokiam ąžuolo senumui. 3 tūkst. – čia juokinga. Tiesiog galima iškirsti ir tada susimokėti ir valio. Na, čia taip ciniškai. Bauda turi atgrasyti nuo tokių veiksmų ateityje“, – kalbėjo vienas pašnekovas.

„Nemanau, kad galima materialiai visą tai įvertinti. Ko gero, niekas negali tiksliai apskaičiuoti. Tiesiog turėtų žmonės susimąstyti, kad be jų, be medžių, be augmenijos mes būsim nuskriausti“, – sakė kita kalbinta moteris.

Aplinkai padaryta žala apskaičiuota, remiantis aplinkos ministro įsakymo patvirtintais įkainiais. Iki liepos 23 d. žala taip pat nesumokėta. Atsakyti į klausimus bendrovė nesiteikė.

„Dėl šiuo metu tarnybų atliekamų tyrimų nuo komentarų šiais klausimais susilaikysime“, – pareiškė įmonės „Rinktinės NT“ atstovai.

Anot Aplinkos apsaugos departamento, jei skirta bauda nebus sumokėta iki termino, bus surašytas ir administracinio nusižengimo protokolas. Už neteisėtą medžio naikinimą įstatymas juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 240 iki 900 eurų baudą.

Kaip pranešta anksčiau, ąžuolas nupjautas, nes buvo kliuvinys – trukdė suplanuotoms statyboms. Situacija stipriai supykdė miestiečius. Prie gulinčio ąžuolo žmonės nešė gėles, degė žvakes.

„Aš palaikau 100 proc. pasipiktinimą. Ir čia verslas negali taip elgtis“, – sakė pašnekovas.

„Tai yra neteisinga. Gal čia stovėjimo aikštelių trūksta? Nes tų naujų pastatų dabar yra labai daug. Aš tik už gamtą“, – savo nuomonę išreiškė kita moteris.

„Gamta yra labai graži“, – kalbėjo viena mergaitė.

„Taip dažnai pasitaiko, kad verslas, išskyrus pinigus, nieko nemato“, – sakė kita praeivė.

Generalinė prokuratūra pranešė, kad dėl nupjauto ąžuolo yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo savavaldžiavimo.