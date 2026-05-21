 „Tiktokerio“ Niežo nužudymu kaltinamas Paulius Gaižauskas teisme įgarsino paskutinius jo žodžius

„Tiktokerio“ Niežo nužudymu kaltinamas Paulius Gaižauskas teisme įgarsino paskutinius jo žodžius

2026-05-21 16:17 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį Vilniaus apygardos teisme pradėta nagrinėti žinomo „tiktokerio“ N. A.-Niežo nužudymo byla. Per posėdį kaltinamasis aukos gyvenimo draugas Paulius Gaižauskas atskleidė, kokie buvo paskutiniai N. A. žodžiai prieš mirtį.

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Paulius Gaižauskas

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Kaip skelbia delfi.lt, 2025 metų lapkričio 14 d. nusikaltimas įvyko įsiplieskus buitiniam konfliktui bute. Ir auka, ir kaltinamasis buvo neblaivūs.  P. Gaižauskas teisme pripažino kaltę dėl nužudymo. 

Jis teigė „tiktokerį“ N. A.-Niežą nudūręs peiliu į širdį, tačiau neigė sudavęs jam smūgius į veidą.

„Prisimenu paskutinius jo žodžius man: „Myliu tave labai, mažiuk. Laukiu. Ir jis mirė man ant rankų“, – teisme sakė P. Gaižauskas.

Pasak teisme liudijusio paramediko, atvykus į įvykio vietą, atgaivinti „tiktokerio“ jau nebebuvo įmanoma. Paramedikas užsiminė matęs, kad P. Gaižauskas knisosi mirusiojo kišenėse. Paklaustas prokurorės, kodėl taip elgėsi, kaltinamasis atsakė: „Pas jį buvo mano cigaretės. parūkyt norėjau“, – kalbėjo liudytojas.

Kitas teismo posėdis numatytas birželio 12 d.

Primename, kad „tiktokeris“ N. A.-Niežas, gimęs 1993 metais, peiliu buvo nužudytas Vilniuje, Švitrigailos gatvėje esančiame daugiabutyje. Nusikaltimo dieną policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius: minėtąjį P. Gaižauską ir kitą, gimusį 1981 metais.

Jiems abiem tada nustatytas neblaivumas – 2,31 prom., ir 1,31 prom.

Tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

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