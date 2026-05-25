Teismui perduota Švenčionių politikės „čekiukų“ byla

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad J. Deveikienė, būdama Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nare, piktnaudžiavo tarnyba siekdama asmeninės turtinės naudos.
Teisėsaugos teigimu, nuo 2019 metų balandžio iki 2023 metų balandžio ji sistemingai klastojo išmokų avanso apyskaitas, jose įrašydama žinomai melagingus duomenis apie ne savo, o kitų asmenų, nesusijusių su jos, kaip tarybos narės, veikla, degalų išlaidas, išlaidas transporto priemonių detalėms.
Šias apyskaitas ji panaudojo pateikdama Buhalterinės apskaitos skyriui grįsdama avansu jai pervestas išmokas, ir neteisėtai pasisavino 20,9 tūkst. eurų savivaldybės lėšų.
J. Deveikienė kaltinama tuo, kad tokiais savo tyčiniais bei ilgai trunkančiais neteisėtais veiksmais ji ne tik sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą, pakenkė Švenčionių rajono savivaldybės tarybos įvaizdžiui, sumenkino jos prestižą bei valstybės politiko vardą ir padarė Švenčionių rajono savivaldybei didelę turtinę ir neturtinę žalą.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos tyrimo skyriaus pareigūnai.
Byla perduota nagrinėti Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams.
Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino ikiteisminiam tyrimui vadovavusios Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės priimtus nutarimus nutraukti ikiteisminius tyrimus, kuriais konstatuota, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nariai Viktoras Meškauskas, Vladislavas Jedinskis ir buvęs tarybos narys Rokas Zabiela padarė jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas (piktnaudžiavimas, dokumento suklastojimas, turto pasisavinimas) ir atleido juos nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Nutarimuose nutraukti ikiteisminius tyrimus nurodyta, kad V. Meškauskas, V. Jedinskis ir R. Zabiela įtariami padarę du apysunkius nusikaltimus ir vieną nesunkų nusikaltimą, jie anksčiau nėra teisti, sunkinančių aplinkybių nenustatyta, o atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jie prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi, taip pat du iš jų susitarė dėl žalos atlyginimo, o vienas jau atlygino padarytą žalą.
Švenčionių rajono savivaldybės administracija su buvusiu ir esamais tarybos nariais sudarė susitarimus, pagal kuriuos atleistieji nuo baudžiamosios atsakomybės turės atlyginti padarytą žalą. V. Meškauskas Švenčionių rajono savivaldybės administracijai grąžins 21,5 tūkst. eurų, R. Zabiela – 27 tūkst. eurų, V. Jedinskis grąžino beveik 31 tūkst. eurų.
Atleistiems nuo baudžiamosios atsakomybės skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas penkeriems metams.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Antonijus Jundo įvykdė Vilniaus miesto apylinkės teismo patvirtintą Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, ir A. Jundo taikos sutartį, pagal kurią pastarasis Švenčionių rajono savivaldybės administracijai grąžino 31,5 tūkst. eurų tarybos nario lėšų.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga dėl A. Jundo veiksmų buvo perduota nagrinėti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Komisija pripažino, kad Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys A. Jundo už šios savivaldybės lėšas, skirtas tarybos nario veiklai apmokėti, laikotarpiu nuo 2022 metų gruodžio iki 2023 metų liepos pats iš savęs įsigydamas automobilio nuomos paslaugas ir šias išlaidas teikdamas kompensuoti Savivaldybės administracijai, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
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