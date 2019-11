Svingo damos „The Ditties“ ruošia Kalėdoms dedikuotą vinilo plokštelę

„Idėja išleisti kalėdinių dainų plokštelę gimė prieš dvejus metus. Daugelis net nesusimąsto, kad Kalėdų laikotarpiu mes visi klausome svingo muzikos, nes daugybė mums gerai pažįstamų kalėdinių dainų yra atėję būtent iš svingo epochos. Tai be galo šilta muzika, todėl nenuostabu, kad jos skambesys mus vilioja šaltuoju metų laiku. Aranžavome, dainavome ir brandinome šiuos kūrinius ganėtinai ilgai, leisdamos sau ramiai juos išjausti. Todėl drąsiai galim sakyti, kad šis darbas pavyko itin kokybiškai“, - teigia „The Ditties“ narė Veronika Čičinskaitė – Golovanova.

Vinilo plokštelėje „Christmas Swing“ sugulė ir gyvai šventiniame koncerte skambės puikiai visiems pažįstami, tačiau „The Ditties“ stiliumi paskaninti tokie kūriniai, kaip „Let it snow“, „Santa Claus is coming to town“, „Jingle bells“, „Have yourself a Merry Little Christmas“ ir kiti. O subtilaus lietuviško prieskonio suteiks „Tyli naktis“ bei K. Smorigino ir L. Degėsio sukurtas „Užtrauktukas“.

„Kalėdinės melodijos paskatina šyptelt, įsileist į kasdienybę daugiau žaismo, prisimint, kad muzika turi ypatingą galią įtraukti į šventinę nuotaiką ir įkvėpti buvimui kartu. Galim pažadėti, kad koncerte sušildysim bei šypsenomis pakutensim ir tuos, kurie pasiilgę jaukios romantikos, ir tuos, kuriems norisi pajudėti svingo ritmais bei pažadinti iš žiemos miego vidinį siautulį“, - sako „The Ditties“ damos.

Plokštelę „Christmas Swing“ bus galima įsigyti nuo gruodžio 1 dienos. Patys pirmieji tai padaryti galės tą dieną atėję į plokštelės pristatymo koncertą Vilniuje. Bilietai į pirmąjį paskelbtą „The Ditties“ šventinį koncertą jau beveik išgraibstyti, todėl grupė skelbia papildomą koncertą, kuris vyks gruodžio 1 d. „White Piano Hall“ koncertų salėje 15 val.

Plokštelę galima iš anksto užsisakyti internetu oficialiose „The Ditties“ socialinių tinklų paskyrose. Kalėdinių dainų įrašus taip pat bus galima rasti interneto muzikos platformose. Plokštelės „Christmas Swing“ leidybą dalinai finansuoja asociacija LATGA.

Profesionalių džiazo atlikėjų Rūtos Švipaitės, Veronikos Čičinskaitės – Golovanovos ir Ugnės Bakanauskaitės trio „The Ditties“ preciziškai atlieka auksinius ketvirtojo dešimtmečio džiazo kūrinius. Jos taikliai atkuria šios epochos moterų vokalinių ansamblių stilistiką ir įtraukia klausytoją į šelmišką svingo kvaitulį.

„The Ditties“ - „Christmas Swing“ dainų popuri: