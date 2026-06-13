Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo beveik 35 tūkst. eurų

Kaip praneša policija, birželio 12 dieną buvo gautas pranešimas, kad išvakarėse, apie 14 val. Širvintų rajone nuo sukčių nukentėjo moteris, gimusi 1945 metais.
Nurodoma, kad jai būnant namuose paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatė poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais.
Tada apgaule išviliojo 14,2 tūkst. eurų. Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Kita moteris tą pačią dieną buvo apgauta Vilniuje.
Kaip nurodoma 1954 metais gimusios moters pranešime policijai, birželio 11 dieną, apie 16 val., jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo.
Prisistatęs „Google“ darbuotoju, jis iš vilnietės apgaule išviliojo 20 tūkst. eurų ir banko mokėjimo kortelę, kuriuos ji irgi atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
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