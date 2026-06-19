 Iš sostinės policijos – svarbus prašymas: gruodį dingusi 17-metė Samanta vis neatsiranda

Iš sostinės policijos – svarbus prašymas: gruodį dingusi 17-metė Samanta vis neatsiranda

2026-06-19 11:58
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinės policija ieško praėjusių metų gruodį Vilniaus rajone dingusios nepilnametės Samantos Marin Žeromskytės, gimusios 2008 metais.

Samanta Marin Žeromskytė
Samanta Marin Žeromskytė / P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

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Kaip nurodo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), 2025 metų gruodžio 19 d. nepilnametė išėjo iš globos namų „Margiaspalvis sodas“, Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Bajorų kaime, ir į juos negrįžo. Jos buvimo vieta nėra žinoma.

Dingusios nepilnametės požymiai: apie 165 cm ūgio, tamsių iki pečių plaukų. Išeidama ji vilkėjo juodą striukę, mūvėjo mėlynus siaurėjančius džinsus, avėjo juodus sportbačius.

Asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus AVPK Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Liucina Jastremskiene, tel. +370 671 80163, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Samanta Marin Žeromskytė
ieško policija
Vilnius
dingo nepilnametė

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Piršlys 2
Ištekėjo už joduko arba muslimo!
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Piršlys \\.//
Ištekėjo.
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