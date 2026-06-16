Tarptautinio įvertinimo sulaukęs „Vilkmergės Vyšnių Kriek“ nuo šiol – ir nealkoholinis

„Vyšnių Kriek“ istorija prasidėjo nuo nedidelio, eksperimentinio sezoninio leidimo, kuris netikėtai sulaukė didžiulio vartotojų susidomėjimo. Ilgainiui šis skonis iš riboto pasiūlymo tapo vienu iš nuolatinių prekės ženklo favoritų ir iki šiol išlieka vienu populiariausių pasirinkimų visame „Vilkmergės“ asortimente. Būtent ši sėkmė paskatino žengti dar vieną žingsnį – sukurti nealkoholinę versiją.
Kaip pasakoja gamybos vadovas Tomas Stonkus, svarbiausia buvo išlaikyti tai, dėl ko šį gėrimą pamėgo vartotojai: „Šis skonis turi ypatingą istoriją ir emociją. Todėl nusprendėme išlaikyti ją ir nealkoholinėje versijoje – ir, manau, mums pavyko tai padaryti. Šis gėrimas nėra skirtas vienai auditorijai. Jis – visiems ir visokiems: tiek norintiems atrasti ką nors nauja, tiek ieškantiems patikimos „Vilkmergės“ kokybės.“
Kaip gimė nealkoholinis „Vyšnių Kriek“?
Gamybos vadovas Tomas pasakoja, kad kuriant naują produktą pasirinktas sudėtingesnis, bet kokybę užtikrinantis kelias – alkoholis nebuvo šalinamas iš jau pagaminto gėrimo, o pats nealkoholinis alus kurtas nuo nulio. Tai leido tiksliau suvaldyti skonio profilį ir išlaikyti autentišką „Vyšnių Kriek“ charakterį.
„Pirmiausia išverdame nealkoholinį alų, tuomet deriname visas sudedamąsias dalis, aromatus ir skonius, kad išlaikytume būtent tą „Vyšnių Kriek“ charakterį. Tai – lyg atkurti muzikos kūrinį naujais instrumentais“, – pasakojo T. Stonkus.
Didžiausias iššūkis šiame procese buvo išlaikyti gėrimo „kūną“ ir pilnumą. Tam prireikė daugybės bandymų ir kruopštaus ingredientų balansavimo.
„Norint išlaikyti intensyvumą, teko peržiūrėti sudedamųjų dalių proporcijas. Naudojame labai panašius kiekius skoninių ingredientų kaip ir alkoholinėje versijoje, tačiau kai ką šiek tiek pakoregavome, kad skonis išliktų toks pat ryškus ir aromatingas“, – sakė gamybos vadovas.
Naujoji nealkoholinė versija atliepia ir platesnes rinkos tendencijas. Anot gamybos vadovo Tomo, lietuviai vis dar dažniausiai renkasi lagero tipo alų, skoniniai gėrimai išlieka itin populiarūs, o kartu sparčiai auga ir nealkoholinių alternatyvų poreikis. Vartotojai vis dažniau ieško įvairovės, įdomesnių skonių ir aukštos kokybės pasirinkimų įvairioms progoms.
Geri dalykai prasideda nuo gerų dalykų ant stalo, o „Vilkmergės Vyšnių Kriek Nealkoholinis“ yra būtent tas geras dalykas.
Kaip juo mėgautis?
Geriausiai „Vilkmergės Vyšnių Kriek Nealkoholinis“ atsiskleidžia patiekiamas atšaldytas iki 4–6 °C. Norint išryškinti vyšnių aromatą, rekomenduojama rinktis burbulo formos taurę, kuri leidžia skoniui atsiskleisti geriau.
Su kuo derinti?
Prie šio gėrimo dera švelnūs baltojo pelėsio ar kreminiai sūriai, vytintas kumpis ir desertai, pvz., belgiški vafliai, o itin aštrūs ar labai saldūs patiekalai gali nustelbti subtilų skonio balansą, todėl jų geriau vengti.
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