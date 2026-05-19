 Šalčininkuose – teisėsaugos operacija

Šalčininkuose – teisėsaugos operacija

2026-05-19 11:11
BNS inf.

Šalčininkuose antradienio rytą vykdoma policijos operacija.

<span>Šalčininkuose – teisėsaugos operacija</span>
Šalčininkuose – teisėsaugos operacija / Feisbuko grupės „I love Šalčininkai“ vaizdo įrašų stop kadrai.

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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja BNS patvirtino patį faktą, tačiau daugiau detalių nekomentuojama.

„Policijos operacija šiuo metu vyksta Šalčininkuose. Tai kol kas komentuoti daugiau negalime. Kai tiktai turėsime daugiau informacijos, tai pateiksime ją tiek žiniasklaidai, tiek visuomenei“, – teigė J. Samorokovskaja.

Policijos atstovės teigimu, operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė BNS taip pat patvirtino, jog teisėsaugos pareigūnai buvo atvykę į savivaldybės patalpas apie 8 val. ryto, tačiau kokiu tikslu, neatskleidžiama. Pasak jos, pareigūnai jau paliko savivaldybės patalpas.

Šiame straipsnyje:
Šalčininkai
operacija
policijos operacija
teisėsauga

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Chi chi chi
Matomai, Širinskienės katinas padarė kakutį Šalčininkų savivaldybėje.
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:)
kontrabosai.
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