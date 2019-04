Supurtyto kūdikio drama: prokuratūra nusprendė atnaujinti tyrimą

Tyrimas atnaujintas Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro sprendimu, patikrinus Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroro balandžio 19 dieną priimto nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą teisėtumą ir pagrįstumą.

Atnaujinus tyrimą bus siekiama įvertinti, ar mažametei artimo asmens veiksmuose nebuvo sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo bei kitų nusikaltimų požymių.

Ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus mažamečio sveikatos sutrikdymo pradėtas sausio 14 dieną, kai į Vilniaus Santaros vaikų ligoninę buvo pristatytas sunkios būklės kūdikis, įtariant supurtyto vaiko sindromą.

Mergaitė buvo ištikta komos.

Portalas jau rašė, kad praėjusią savaitę prokurorams nusprendus nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl tėvo veiksmų, su neįgalia dukra likusi Aušrinė Zaleckienė nusprendė ieškoti teisybės ir išliejo susikaupusias nuoskaudas.

Prisiminė lemtingą dieną

Socialiniame tinkle „Facebook“ vilnietė prisiminė sausio 14 dieną, kai grįžusi iš poliklinikos į Buivydiškių gatvėje esančius namus dar lifte pamatė vyrą, greitosios pagalbos medikus, kurie laikė pamėlusią, beveik be gyvybės ženklų keturių mėnesių atžalą.

„Mano vyras E.Z. (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) žiauriai sužalojo – supurtė mūsų dukrytę. Ji savaitę gulėjo komoje ir kovojo su mirtimi. Vėliau mėnesį praleidome Neurochirurgijos skyriuje, tada du mėnesius reabilitacijoje ir dabar gulėjome Neurologijos skyriuje dėl prasidėjusių traukulių. Po smegenų traumos dukrytė liko neįgali. Pragulėjome ligoninėje daugiau nei tris mėnesius, – pasakojo vilnietė, praėjusią savaitę iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sulaukusi ir šiurpinančios diagnozės. – Dukrai bus nustatytas sunkus neįgalumas su slauga, t.y, pasibaigus mano motinystės atostogoms aš negalėsiu dirbti, vaikas negalės eiti į darželį, turėsiu ją, dėl jos sunkios sveikatos būklės, nuolatos slaugyti namuose. Mergaitė po supurtymo liko beveik akla: pažeista centrinė tinklainės dalis, ji nemato arba mato tik šešėlius, akys reaguoja tik į šviesą. Aštuonių mėnesių dukros raida stipriai atsilieka, ji nebedaro net to, ką darė iki tol – ji galvutės normaliai neišlaiko, o juk tai daro jau dviejų mėnesių kūdikis – nesivarto, nesėdi, nesiekia ir įdavus neišlaiko žaisliukų. Be viso to, dar kaip smegenų traumos (kraujas buvo išsiliejęs į smegenis) pasekmė prasidėjo epilepsija, diagnozuotas Vesto sindromas, infantiliniai spazmai – reta, sunki kūdikių epilepsijos forma. Iki tėvo supurtymo mergytė buvo visiškai sveika, vystymasis atitiko normas!“

Kaip portalui pasakojo A. Zaleckienė, atsiliekanti raida yra tik maža bėda, didžiausią nerimą kelia epilepsijos priepuoliai bei problemos su rega. „Viliuosi, kad raidą ji prisivys, epilepsiją bus galima kontroliuoti vaistais (anksčiau buvo po 10 priepuolių per dieną, šiuo metu jie yra sukontroliuoti), tačiau dėl akyčių yra baisu. Paprašiau geros širdies žmonių paramos, nes dukrą noriu vežti pas aukšto lygio specialistus, kad šiuolaikinėmis technologijos padėtų atstatyti pažeistą tinklainės dalį. Kadangi regos nervas nepažeistas, yra vilties, kad dukra matys“, – sakė moteris. Iki pirmadienio popietės mažylei žmonės buvo paaukoję maždaug 1400 eurų. A Zaleckienė tikino, kad pritrūkus pinigų gydymui ji veikiausiai su mama ims paskolą arba bandys už gydymą privačioje įstaigoje mokėti dalimis.

Besiskirianti A. Zaleckienė teigė, kad jos vyras dėl poelgio su dukra nesigaili, o ligoninėje prie jos pabuvo vos savaitę, ja ir dabar nesirūpina nei fiziškai, nei materialiai, neprisideda prie vaiko išlaikymo ir sveikatos priežiūros išlaidų nei vienu centu.