Prie apleisto gamybinio pastato – neaiškios medžiagos išsiliejimas

2025-12-02 15:13
BNS inf.

Vilniaus rajone antradienį gesindami gaisrą prie apleisto gamybinio pastato ugniagesiai pastebėjo, kad iš ten esančios cisternos išsiliejusi neaiškios kilmės medžiaga.

Prie apleisto gamybinio pastato – neaiškios medžiagos išsiliejimas / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

Dėl to į įvykio vietą iškviesti aplinkosaugininkai ir civilinės saugos specialistai.

Apie gaisrą Jakubonių kaime ugniagesiams pranešta 11.45 valandą. Atviroje teritorijoje prie apleisto gamybinio pastato smilko atliekos. Ugniagesiai jas greitai užgesino.

Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, teritorijoje yra metalinės maždaug 25 kubinių metrų talpos cisternos. Ugniagesiai pastebėjo, kad iš vienos išsiliejusi kažkokia medžiaga.

Atvykę aplinkosaugininkai paėmė medžiagos pavyzdžius ir išvežė į laboratoriją tyrimams. Į įvykio vietą atvyko ir Vilniaus rajono civilinės saugos specialistai.

Teritorija aptverta.

