 Pjūklažuvės dalį pardavinėjusiam vilniečiui gresia bauda iki 3,8 tūkst. eurų

2025-11-10 10:23
BNS inf.

Aplinkosaugininkai pradėjo administracinę teiseną vilniečiui, pardavinėjusiam saugomo gyvūno dalį – pjūklažuvės rostrumą (šnipą), pažeidėjui gresia bauda nuo 500 iki 3,8 tūkst. eurų, pirmadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

Vykdant socialinių tinklų stebėseną, aplinkosaugininkai „Facebook“ platformoje aptiko skelbimą, kuriame asmuo siūlė pirkti pjūklažuvės rostrumą. Pjūklažuvės yra įtrauktos į reglamentą dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą.

Pardvėjas nesilaikė teisės aktuose numatytų reikalavimų, užsiimdamas saugomo gyvūno prekyba. Pjūklažuvės dalis paimta, pažeidėjui pradėta administracinė teisena.

Pareigūnai, vykdydami kontrolinį pirkimą Vilniuje, susitiko su pardavėju ir nustatė, kad asmuo pažeidė prekybą saugomomis rūšimis reglamentuojančius teisės aktus, neturėdamas saugomų rūšių dalių teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų. 

Norint prekiauti laukiniais gyvūnais, būtina turėti jų teisėtą įsigijimą ir kilmę pagrindžiančius dokumentus ir Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais.

