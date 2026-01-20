Lietuvos radijo ir televizijos komisija skyrė 1,9 tūkst. eurų baudą „filmai.in“

Praėjusią savaitę komisija išnagrinėjo administracinę bylą ir nustatė, kad vartotojams per atskirus domenus kuponai.vip ir kuponai.in buvo platinami taškai, kuriuos jie galėjo panaudoti filmai.in svetainėje.
Komisija konstatavo, kad minėti domenai buvo naudojami kaip neatskiriama atsiskaitymo už neteisėtą turinį dalis, užtikrinusi pajamų gavimą iš neteisėto autorių teisių saugomų kūrinių naudojimo. Taip pat buvo nustatyta, kad domenai buvo registruoti konkretaus asmens vardu.
Įvertinus bylos aplinkybes bei nenustačius atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių LRTK skyrė 1,9 tūkst. eurų baudą.
„Teisė į kūrinį yra tokia pati reali kaip teisė į atlyginimą už darbą, tad monetizuoti piratinį turinį – tai ne verslo modelis“, – pranešime cituojamas LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
Interneto svetainė filmai.in dar 2019 metais buvo pripažinta svetaine, kurioje neteisėtai viešai skelbiamas autorių teisių saugomas turinys. Tais pačiais metais komisija priėmė sprendimą duoti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams blokuoti prieigą prie šios svetainės Lietuvoje.
Šis sprendimas buvo sankcionuotas administracinio teismo.
