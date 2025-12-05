Pasieniečiai miške sulaikė kontrabandininkus su balionais atskraidintų cigarečių kroviniu

Netoli sulaikymo vietos aptiktos baliono liekanos ir kontrabandininkų automobilis. Ryšuliuose rasta 3 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis ir GPS sekimo įrenginys.
Vilniaus pasienio rinktinėje dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Anot pranešimo, ketvirtadienio pavakarę VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus pareigūnai, tikrindami Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus informaciją, miške, plytinčiame Šalčininkų rajone, pastebėjo du vyrus, nešusius po didelį baltos spalvos ryšulį. Šie asmenys bandė nuo pasieniečių pabėgti, tačiau buvo sulaikyti.
Pareigūnai išsiaiškino jų tapatybes – nuo pasieniečių spruko 36-erių ir 27-erių Vilniaus bei Šalčininkų rajono gyventojai.
Dviejuose jų neštuose ryšuliuose rasta 3 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis, o viename – ir GPS sekimo įrenginys su mobiliojo ryšio SIM kortele.
Nelegalių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 15,6 tūkst. eurų.
Netoli bėglių sulaikymo vietos VSAT pareigūnai aptiko baliono liekanas, kabančias ant medžio šakų.
Apžiūrėdami įvykio teritoriją, už 200 metrų nuo sulaikymo vietos, pasieniečiai rado automobilį „Audi A8“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais.
Sulaikytos nelegalios cigaretės, GPS įrenginys ir automobilis laikinai saugomi Vilniaus pasienio rinktinėje.
Sulaikyti asmenys buvo uždaryti į Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpą. Penktadienį prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas jiems skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.
