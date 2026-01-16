 Du vyrai bus teisiami dėl oro balionais atskraidintų baltarusiškų cigarečių

2026-01-16 16:48
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilniaus apygardos prokuratūroje baigtas ikiteisminis tyrimas ir teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla – joje du Lietuvos piliečiai (gim. 1988 m. ir 1994 m.) kaltinami oro balionais atskraidintų cigarečių kontrabanda ir neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje.

Du vyrai bus teisiami dėl oro balionais atskraidintų baltarusiškų cigarečių / ELTOS nuotr.

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, abu vyrai, veikdami su Baltarusijoje esančiais asmenimis, turėjo užduotį surinkti oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes. 2025 m. spalio 3-osios naktį kaltinamieji, įtariama, stebėjo, kaip į Lietuvą juda Baltarusijoje paleisti balionai su cigaretėmis.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai vyrus sulaikė tą pačią naktį Vilniaus rajono Parudaminio kaimo miško masyve, kai paėmė medžiuose įstrigusius kontrabandos būdu oro balionais atgabentus 3 ryšulius su cigaretėmis.

Iš viso kontrabanda atskraidintuose ryšuliuose pasieniečiai rado 4 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“, pažymėtų Baltarusijos akcizų ženklais. Jų bendra vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, sudaro 23 261 eurą.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir kontroliavo Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko VSAT Varėnos rinktinės pareigūnai.

Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė už kaltinamųjų padarytas nusikalstamas veikas – laisvės atėmimas iki 6 metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams.

