Naktiniame klube – į sukčių pinkles: vyras prarado daugiau nei 3 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, sekmadienį sostinėje, Vilniaus gatvėje, naktiniame klube, nepažįstami asmenys, pasinaudoję vyro, gimusio 1997 metais, mobiliojo ryšio telefone įdiegta „Smart ID“ programėle, atliko atsiskaitymus už 3,4 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Anot Šiaulių AVPK, spalio 15 dieną Šiaulių miesto gyventojas, gimęs 2006 metais, telefone aktyvavo žinute gautą neva siuntų tarnybos nuorodą ir suvedė elektroninės bankininkystės duomenis bei „Smart ID“ kodus.
Po šių veiksmų iš vyro banko sąskaitos pasisavinti daugiau nei 2 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai