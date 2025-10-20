 Naktiniame klube – į sukčių pinkles: vyras prarado daugiau nei 3 tūkst. eurų

Naktiniame klube – į sukčių pinkles: vyras prarado daugiau nei 3 tūkst. eurų

2025-10-20 15:05
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinėje ir Šiauliuose sukčiai apgaule iš žmonių išviliojo apie 5,4 tūkst. eurų, informavo policija.

Naktiniame klube – į sukčių pinkles: vyras prarado daugiau nei 3 tūkst. eurų
Naktiniame klube – į sukčių pinkles: vyras prarado daugiau nei 3 tūkst. eurų / Asociatyvi freepik nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, sekmadienį sostinėje, Vilniaus gatvėje, naktiniame klube, nepažįstami asmenys, pasinaudoję vyro, gimusio 1997 metais, mobiliojo ryšio telefone įdiegta „Smart ID“ programėle, atliko atsiskaitymus už 3,4 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

Anot Šiaulių AVPK, spalio 15 dieną Šiaulių miesto gyventojas, gimęs 2006 metais, telefone aktyvavo žinute gautą neva siuntų tarnybos nuorodą ir suvedė elektroninės bankininkystės duomenis bei „Smart ID“ kodus.

Po šių veiksmų iš vyro banko sąskaitos pasisavinti daugiau nei 2 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
išvilioti pinigai
telefoniniai sukčiai
naktinis klubas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų