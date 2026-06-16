Masinė avarija vakariniame aplinkkelyje: paaiškėjo, kodėl keliu nepasidalijo tiek daug vairuotojų

Kaip skelbia delfi.lt, vienas iš eismo įvykio dalyvių teigė, kad važiuodamas minėtu aplinkkeliu, pamatė priešais stovintį automobilį, kuris staigiai persirikiavo į antrąją juostą. Tada, pasak jo, jau nebebuvo, kur dėtis.
BMW vairuotojo teigimu, pagrindinė avarija įvyko tuomet, kai susidūrė dvi transporto priemonės – „Volkswagen“ ir „Kia“, o jas vairavę žmonės sustojo užsipildyti eismo įvykio deklaracijos. Avarinis „trikampio“ ženklas buvo padėtas per arti antrojo automobilio, vairuotojas jo nepastebėjo, todėl į minėtas dvi transporto priemones rėžėsi trečiasis automobilis. O jam iš paskos – dar keturi.
„Medikų apžiūrėti asmenys grįžo prie automobilių, kitiems įvykio dalyviams medikų pagalbos neprireikė. Visi eismo įvykio dalyviai buvo blaivūs, pradėtos administracinės teisenos“, – sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Sonata Kukienė BNS anksčiau antradienį nurodė, kad susidūrė septyni automobiliai, juose prispaustų žmonių nebuvo.
Nuolat atnaujinamais „Google Maps“ eismo situacijos duomenimis, Oslo gatvėje nuo sankirtos su Laisvės prospektu iki maždaug Sietyno gatvės formavosi spūstis. Atkarpoje šiuo metu fiksuojamas mažesnis eismo pralaidumas.
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