Ligoninėje atsidūrė nepilnametis: pats medikams paaiškino, kodėl kreipėsi

2026-01-17 08:22 kauno.diena.lt inf.

Sostinėje sprogdindamas petardą penktadienį susižalojo nepilnametis.

Policijos duomenimis, sausio 16 d. apie 18.17 val. į Vilniaus ligoninę dėl sužalojimų kreipėsi pats 2012 m. gimęs nepilnametis.

Jis medikams paaiškino, kad tą pačią dieną, apie 17 val., susižalojo sprogdindamas petardą Dzūkų gatvėje.

Po medikų apžiūros nepilnametis gydomas ambulatoriškai.

Surinkta medžiaga pagal LR BK 140 str. 3 d. – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo.

Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė mažamečiui arba kankindamas nukentėjusį asmenį, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

 

