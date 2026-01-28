 Kontrabandinis balionas nusileido prie Neries Vilniuje: krovinio atvykęs asmuo sužeidė pareigūną

2026-01-28 07:04
BNS inf.

Kontrabandinis balionas nusileido Vilniuje prie Neries, krovinio atvykęs asmuo sužeidė pareigūną ir paspruko, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Kontrabandinis balionas nusileido prie Neries Vilniuje: krovinio atvykęs asmuo sužeidė pareigūną / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Pirminiais duomenimis, apie 20 val. pareigūnai sulaukė pranešimo, kad Vilniuje, Kareivių gatvėje, šalia upės nusileido meteorologinis balionas, įtariama, su kontrabandinėmis cigaretėmis.

Apie 21 val. prie rastos dėžės privažiavo automobilis „Mercedes Benz ML350 4MATIC“, iš jo išlipęs asmuo pradėjo eiti link dėžės. Pastebėjęs pareigūnus asmuo pradėjo bėgti ir įšoko į automobilį.

Automobilis, pasišalindamas iš įvykio vietos, kliudė uniformuotą Vilniaus apskrities policijos pareigūną, gimusį 2000 metais.

Pareigūnas dėl sukelto fizinio skausmo į gydymo įstaigą nesikreipė.

Įvykio vietoje rasta ir paimta 1500 pakelių cigarečių „NZ Gold“, pažymėtų Baltarusijos banderolėmis.

Kaip skelbė BNS, dėl kontrabandinių balionų antradienio vakarą du kartus buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.

