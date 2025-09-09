Incidentas teisme: Laurynas Ragelskis pastūmė apsaugos darbuotoją

Siekiant užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą bei teisės pažeidimų prevenciją, Vilniaus miesto apylinkės teisme atliekama ir asmenų bei jų daiktų patikra, visiems teismo lankytojams taikoma vienoda patekimo į teismo patalpas tvarka. Tikrinami lankytojų krepšiai, rankinės, metalo detektoriumi tiriama, ar asmenys nesineša pavojingų ir žalojančių daiktų. Patikra privaloma ir advokatams, ir prokurorams.
Antradienio rytą teismas rengė posėdį baudžiamojoje byloje, kurioje L. Ragelskis kaltinamas kurstymu, tyčiojimusi iš baltarusių, žydų, taip pat – viešosios pagarbos vietos išniekinimu, kai į šiukšlių maišą sukrovė prie Baltarusijos ambasados Vilniuje, Mindaugo gatvėje, pastatytus nuo Minsko režimo žuvusių aktyvistų portretus, žvakes ir gėles.
Laukiant į posėdį vėluojančio L. Ragelskio, teismo salės durys buvo praviros, todėl buvo galima girdėti, kaip prie įėjimo į teismą rusų kalba šūkauja kaltinamasis.
„Nelieskite mano daiktų“, – šaukė jis.
Taip pat buvo girdimas moteriškas balsas, frazės apie policijos kvietimą.
Pasibaigus teismo posėdžiui, paaiškėjo, kad apsaugos darbuotoja buvo pastumta. Teismo saugumu rūpinasi saugos tarnyba „Dorsimus“.
„Ragelskis mane pastūmė“, – Eltai sakė apsaugos darbuotoja.
Ji pasakojo, kad buvo pastumta, kai L. Ragelskis siekė išvengti patikros.
Vyras viešai anksčiau yra skelbęs vaizdo įrašą, kaip praeina į teismą, visiškai nekreipdamas dėmesio į patikrą vykdančią darbuotoją ir net nestodamas.
Prorusiškas aktyvistas į posėdį buvo atvykęs su vyresnio amžiaus palaikytoja.
„Čia jūsų sūnus? Jūs jį auklėkite“, – į L. Ragelskio palaikytoją po incidento teismo pastate kreipėsi vyras, tikinęs, kad incidentą užfiksavo vaizdo kameros ir įvykis nebus pamirštas.
Eltai iki antradienio vakaro nepavyko gauti Vilniaus miesto apylinkės teismo komentaro dėl minėto įvykio, kuriame dalyvavo L. Ragelskis.
Drausmino ir teisėjas
L. Ragelskį teko drausminti ir teisėjui. Per posėdį prokuroras paskelbė, kad patikslino kaltinamąjį aktą ir jo kopijas vėliau įteikė vyrui. Šis ėmė garsiai šaukti kalbant prokurorui.
„Posėdžiui pirmininkauja teisėjas. Kaltinamasis neturi nurodinėti, kaip skelbiama medžiaga“, – sakė teisėjas Miroslavas Gvozdovičius.
Patikslinus kaltinamąjį aktą, bylos nagrinėjimas atidėtas spaliui.
„Aš penkerius metus kovoju su šia represine sistema, šita niekinga byla ryja mano laiką“, – patikslintu kaltinimu ir prokuroro darbu piktinosi prorusiškas aktyvistas.
Vilniečio byla teismui buvo perduota 2022 metais. Kurį laiką jos nepavyko pradėti, pirmieji posėdžiai buvo atidėti šešis kartus, nes kaltinamasis nebuvo susiradęs advokato, jis taip pat reikalavo į rusų kalbą jam išversti bylos medžiagą. Su teismu L. Ragelskis bendrauja rusiškai per rusų–lietuvių kalbos vertėją, teismo procesas Lietuvoje gali vykti tik valstybine lietuvių kalba.
L. Ragelskis nuo savo bylos nagrinėjimo bandė nušalinti teisėją M. Gvozdovičių, kaltindamas šališku bylos nagrinėjimu. Taip pat siekė nušalinti dvi sekretores ir pageidavo, kad apie jas būtų surinka informacija, jog būtų galima neabejoti sekretorių šališkumu.
Naujausi komentarai