Į kalėjimą grįžti vengusiam recidyvistui – papildomi metai už grotų

Šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinus su anksčiau skirtos ir neatliktos bausmės dalimi, teismas jam skyrė galutinę subendrintą dviejų metų penkių mėnesių ir penkiolikos dienų laisvės atėmimo bausmę.
Kaip teigiama pranešime, teismas konstatavo, kad sostinės gyventojas, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Vilniaus kalėjimo atviro tipo bausmės vietoje, 2025 metų gruodžio 11 dieną buvo išleistas trims paroms į namus. Nustatytu laiku negrįžusį į bausmės atlikimo vietą, vyrą dar po paros Kalėjimų tarnybos pareigūnai sulaikė vieno sostinės prekybos centro požeminėje automobilių aikštelėje ir grąžino į kalėjimą.
Anksčiau teismui įvertinus, kad vyras savo kaltę pripažino ir byla buvo išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka, bausmė buvo sumažinta trečdaliu iki aštuonių mėnesių laisvės atėmimo.
Pasak prokuratūros, į kalėjimą vengęs grįžti vyras yra recidyvistas. Nuo 1991 metų iki 2020-ųjų jis buvo teistas iš viso devynis kartus, daugiausia už smurtinio pobūdžio nusikaltimus.
Pastarąjį kartą šešių metų laisvės atėmimo bausmė už sunkų sveikatos sutrikdymą sostinės gyventojui buvo skirta Vilniaus apygardos teismo 2020 metų spalio 23-osios dienos nuosprendžiu.
