 Dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų Vilniuje – verslininkui 8,5 tūkst. eurų bauda

Dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų Vilniuje – verslininkui 8,5 tūkst. eurų bauda

2026-05-19 12:03
BNS inf.

Vilniaus miesto apylinkės teismas verslininką M. B. pripažino kaltu dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų sostinėje ir skyrė 8,5 tūkst. eurų baudą, antradienį pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

<span>Dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų Vilniuje – verslininkui 8,5 tūkst. eurų bauda</span>
Dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų Vilniuje – verslininkui 8,5 tūkst. eurų bauda / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

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Anot tarnybos, byloje nustatyta, kad verslininkas-bendrovės vadovas M. B., siekdamas palankių ir greitų sprendimų dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) pateiktų prašymų nagrinėjimo, susitarė duoti kyšius buvusiam VTPSI darbuotojui.

Už tarpininkavimą ir poveikį VTPSI valstybės tarnautojui buvo sutarta mokėti po 150 eurų už prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių bei deklaracijos apie statybos užbaigimą ar paskirties keitimą patvirtinimą.

STT pareigūnai nustatė, kad M. B. kyšius po 150 eurų davė 21 kartą.

Tyrimo duomenimis, buvęs VTPSI darbuotojas, pasinaudodamas savo pažintimis ir tikėtina įtaka, turėjo paveikti VTPSI valstybės tarnautoją, kad šis, vykdydamas tarnybines pareigas, M. B. pateiktus prašymus nukreiptų nagrinėti atsakingiems specialistams.

Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Šiame straipsnyje:
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neteisėti statybos leidimai
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bauda

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O kaip buvęs VTSPI darbuotojas? Išėjo iš darbo ir jau švarus?
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