Daugiau apie gaisrą „Vilniaus paukštyne“: darbuotojui prireikė medikų pagalbos

Pasak jos, šviežios mėsos cecho buitinėse patalpose gaisras buvo kilęs užsidegus batų džiovyklai. Nedelsiant buvo iškviestos tarnybos, darbuotojai evakuoti, o gaisras užgesintas maždaug per valandą.
„Vienas darbuotojas, nuvežtas į ligoninę ir paliktas stebėjimui, kaip mums žinoma, šiandien turėtų būti išleistas namo“, – nurodė įmonė.
„Gaisras kilo tik buitinėse patalpose ir į gamybos patalpas neišsiplėtė, todėl produkcijos saugai įtakos neturėjo. Šviežios mėsos cechas buvo visiškai išvalytas ir dezinfekuotas“, – pažymima „Vilniaus paukštyno“ komentare.
Pasak bendrovės, darbas buvo atnaujintas penktadienį 2 val. nakties, įsitikinus, kad dirbti saugu, suderinus veiksmus su atsakingomis institucijomis ir gavus jų patvirtinimą, kad gamybą galima tęsti.
Šiuo metu laukiame ekspertizės išvadų, kurios padės tiksliai nustatyti gaisro priežastį.
„Šiuo metu laukiame ekspertizės išvadų, kurios padės tiksliai nustatyti gaisro priežastį“, – nurodė bendrovė.
Kaip rašė BNS, gaisras vieno aukšto „Vilniaus paukštynui“ priklausančiame pastate Rudaminos kaime kilo ketvirtadienį priešpiet, ugniagesiams apie valandą truko jį lokalizuoti.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, pastate degė rūbinės siena, gaisras išplito į pastato stogą. Įvykio metu pastate buvo žmonių, jie visi paliko patalpas.
Naujausi komentarai