Bendrabutyje Naujojoje Vilnioje kilo gaisras: namus naktį teko palikti dvylikai žmonių

Per šį gaisrą nukentėjo vienas žmogus, jis išvežtas į ligoninę, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Vėlų ketvirtadienio vakarą, 23.32 val., buvo gautas pranešimas, kad Karklėnų gatvėje esančiame daugiabučiame gyvenamajame name kilo gaisras.
Atvykę gelbėtojai viename iš butų ir laiptinėje, 6-ame aukšte, rado dūmų.
23.42 val. iš buto išneštas nukentėjęs, tačiau sąmoningas vyras. Jis buvo patyręs nudegimo traumų, todėl išvežtas į ligoninę.
Gaisras kilo šešių aukštų mūriniame bendrabučio tipo name.
Bute, kur kilo gaisras, įrengti atskiri 4 kambariai. Viename iš kambarių apdegė 1 kv. m. grindų ir stalas.
Ugniagesiai išvėdino kambarį ir laiptinę, patikrino butus 6-ame aukšte.
Šiemet per gaisrus Lietuvoje jau žuvo 12 žmonių, dar 17 apdegė ar apsinuodijo dūmais.
Dūmų detektorių būstuose jie nerado.
Naujausi komentarai