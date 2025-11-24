Bokso ringe 15-mečiui praradus sąmonę pasisakė sporto centro direktorius

VRSC vadovas Marijanas Kačanovskis delfi.lt teigė, kad incidentas, po kurio paauglys buvo skubiai perduotas į medikų rankas, įvyko per sporto centro taurės varžybas. Iki įvykstant nelaimei, ringe boksavosi du auklėtiniai. VRSC direktorius sakė pats kurį laiką buvęs šiose varžybose, tačiau nelaimingo atsitikimo nematęs.
„Teisėjas sakė, kad pirmą raundą kaip tik laimėjo tas vaikinas, o antrame raunde praleido smūgį ir nualpo“, – kalbėjo pašnekovas, pridurdamas, kad minėtos varžybos esą vyko laikantis taisyklių ir apsaugos priemonių.
Kaip jau rašyta, sekmadienį policija pranešė, kad nelaimė, per kurią nukentėjo paauglys, įvyko lapkričio 22 d. apie 15.20 val.
Sąmonės netekęs 2010 m. gimęs nepilnametis skubiai nugabentas į Vaikų ligoninę Santaros klinikose.
Policija surinko medžiagą tyrimui dėl sveikatos sutrikdymo.
Sekmadienio popietę į šią nelaimę sureagavo LBF.
„Reiškiame gilų susirūpinimą ir užjaučiame nukentėjusį paauglį bei jo šeimą“, – rašoma federacijos išplatintame pranešime spaudai.
LBF pabrėžė, kad šios varžybos vykdytos be nacionalinės federacijos žinios – į jas LBF neskyrė teisėjų, renginys nebuvo numatytas federacijos kalendoriuje.
„Lietuvos bokso federacija nuolat skiria išskirtinį dėmesį LBF sankcionuotų varžybų dalyvių saugumui, teisėjų, organizatorių ir varžybas prižiūrinčių asmenų kompetencijai.
Negana to, LBF visuomet kviečia organizacijas, ketinančias organizuoti bokso varžybas, konsultuotis ir svarstyti galimus federacijos resursus organizuojant varžybas ar joms teisėjaujant“, – akcentavo federacijos atstovai.
