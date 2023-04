Maišiagaloje su vaikais žuvusios moters košmaras: sugyventinis anksčiau bandė ją nužudyti

Paaiškėjo, kad pirmadienį per avariją Maišiagaloje kartu su trim vaikais žuvusi jų mama prieš kelerius metus tik per stebuklą liko gyva. Teigiama, kad 2019-aisiais moters sugyventinis ir vaikų tėvas atsuko dujų balioną ir uždegė žiebtuvėlį. Po to name įvyko sprogimas.