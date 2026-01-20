Automobilyje – kaip siaubo filme: girtas keleivis išsitraukė medžioklinį peilį ir puolė kitą

Praėjusių metų rugpjūčio 27-osios pavakarę Bendrasis pagalbos centras (BPC) gavo pranešimą apie neeilinį įvykį Švenčionių rajone, kelio Švenčionėliai-Raudonė-Zablatiškė 5-ajame kilometre. Automobilį „Volvo XC90“ vairavęs vyras pranešė, kad ant galinės sėdynės sėdėjęs neblaivus keleivis, gimęs 1958 metais, išsitraukė medžioklinį peilį ir netikėtai puolė priekyje sėdėjusį kitą keleivį. 1952 metais gimęs užpultasis buvo sužalotas.
Suvokęs gresiantį pavojų, vairuotojas staigiai sustabdė automobilį ir kartu su sužalotu keleiviu iššoko iš transporto priemonės. Užpuolikas, laikydamas peilį rankoje, puolė vytis, tačiau pastebėjęs jų link važiavusį greitosios medicinos pagalbos automobilį, spruko – sėdo į „Volvo XC90“ ir pasišalino iš įvykio vietos.
Medikai sunkiai sužeistam vyrui nedelsdami suteikė pirmąją pagalbą ir išvežė jį į gydymo įstaigą.
Policijos pareigūnai pradėjo persekioti bėglį, tačiau šis nepakluso teisėtiems reikalavimams sustoti. Įvažiavęs į Ignaliną, Vilniaus gatvėje jis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su kitu policijos automobiliu.
Po smūgio „Volvo XC90“ apvirto ant stogo. Eismo įvykio metu nukentėjo policijos pareigūnas bei pats „Volvo“ vairuotojas, kuris vežamas greitosios medicinos pagalbos automobiliu elgėsi agresyviai – užpuolė ir apspardė jam pagalbą teikusią medicinos darbuotoją.
Įtariamasis anksčiau neteistas.
