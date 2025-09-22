Astrauskaitė pripažinta kalta

Šioje baudžiamojoje byloje yra 87 kaltinamieji.
Teisėja Z. Vilnienė, pradėjusi skaityti nuosprendį, paskelbė, kad teismas išteisina kaltinamąjį Vaclavą Kiselį.
Dėl riaušių kaltintas Artūras Petrovskis, teismo sprendimu, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Tuo metu Arnoldas Radzevičius pripažintas kaltu ir jam skiriama 1 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtas pusantrų metų laikotarpiui, uždraudžiant nuteistajam išvykti iš gyvenamosios vietos. Vyras taip pat turės sumokėti 2 tūkst. eurų į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
Teismas skelbia įvairius nuosprendžius kaltinamiesiems: kai kurie pripažįstami recidyvistais ir nuteisiami, kiti, pavyzdžiui, minėtas A. Petrovskis, taip pat Tomas Janušauskas atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės. Vyrai perduoti jų laiduotojais sutikusiems būti artimiesiems. A. Petrovskis turės sumokėti 1 tūkst. eurų į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą, o T. Janušauskas – 2 tūkst. eurų.
Kaip paskelbė teismas, riaušių byloje nuteisti Imantas Alijevas, Dovydas Kubričenka, Mantas Račkauskas. Jiems skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės.
Kaltais teismas pripažino ir Stanislavą Gaidulevičių, Mantą Stanionį. Vyrai pripažinti recidyvistais.
A. Kandrotui-Celofanui skirta reali laisvės atėmimo bausmė
Teismas kaltu pripažino ir aktyvų įvairių protestų dalyvį Andrejų Lobovą. Jis nuteistas dėl riaušių, jam skirta lygtinė dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, jam į Nukentėjusiųjų asmenų fondą teks sumokėti 2 tūkst. eurų. A. Lobovas pripažintas recidyvistu.
Anksčiau teistas Antanas Kandrotas-Celofanas pripažintas kaltu dėl riaušių. Teismo sprendimu, vyrui, subendrinus su anksčiau teismų skirtomis bausmėmis, skirti ketveri metai kalėjimo. A. Kandrotas-Celofanas pripažintas recidyvistu.
Kovinio sporto atstovas Arnoldas Misiūnas pripažintas kaltu – teismas jam skyrė 1 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Subendrinus bausmę su kitu nuosprendžiu kitoje byloje jam skirta 1 metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Nuosprendžio vykdymas atidėtas pusantrų metų.
Kol bausmė bus atidėta, nuteistasis negalės išvykti iš namų. A. Misiūnas taip pat turės sumokėti 2 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
A. G. Astrauskaitė pripažinta kalta dėl raginimo pažeisti Lietuvos suverenitetą
Teismas riaušių byloje nuteisė ir mokytoją dirbusią Astrą Genovaitę Astrauskaitę. Ji pripažinta kalta dėl riaušių ir viešo raginimo smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą.
Moteriai skirta laisvės atėmimo bausmė 2 metams ir 2 mėnesiams, ją atidedant pusantrų metų.
Prokurorai A. G. Astrauskaitę prašė bausti griežčiau – skirti 3 metų ir 2 mėnesių nelaisvės bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams.
Anot prokurorų, kaltinamoji 2021 m. rugpjūčio 10 d. mitingo prie parlamento metu skatino susirinkusius žmones nepaklusti pareigūnų reikalavimams, pasipriešinti teisėtai valdžiai, organizavo ir provokavo renginio dalyvius pažeisti teisės aktus, ragino įvykdyti šalyje karinį perversmą.
Skaitant nuosprendį, nualpo teisėja
Skelbiant nuosprendį, nualpo teisėja Z. Vilnienė. Jai į pagalbą skubėjo medikai. Dėl šios priežasties posėdyje buvo padaryta pertrauka.
Teisėjai pasidarė silpna, kai nuosprendis buvo skaitomas beveik dvi valandas.
Po pertraukos nuosprendis byloje toliau buvo skaitomas be teisėjos Z. Vilnienės. Teisėjas Mindaugas Striaukas nurodė, kad įstatymai to daryti nedraudžia, mat kolegė negali dalyvauti tolesniame nuosprendžio skaityme dėl sveikatos būklės.
Prašo nuteisti visus kaltinamuosius, daliai jų skirti realias įkalinimo bausme
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantys prokurorai prašė teismo kaltais riaušių byloje pripažinti visus 87 kaltinamuosius. Tiesa, du iš kaltinamųjų prokurorai prašyta atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Daliai kaltinamųjų prokurorai prašo skirti laisvės atėmimo bausmes nuo 2 iki 4 metų, kai kuriems jų prašė bausmių vykdymą atidėti. Iš viso realias laisvės atėmimo bausmes nuo 2 iki 4 metų prokurorai siūlo skirti 33 kaltinamiesiems, 52 asmenims siūloma skirti laisvės atėmimo bausmes, jų vykdymą atidedant.
Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiais. Keturi nukentėjusieji pareiškė civilinius ieškinius atlyginti neturtinę žalą bendrai 24,5 tūkst. eurų sumai. Civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo bendrai 112 770 eurų sumai šioje byloje yra pareiškusios Vilniaus teritorinė ligonių kasa, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Seimo kanceliarija, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas bei VST.
Prokurorai siūlo civilinius ieškinius tenkinti ir šias sumas priteisti iš kaltinamųjų.
Ikiteisminis tyrimas dėl riaušių pradėtas po 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie parlamento. Tądien nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelkti VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.
