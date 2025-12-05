VMVT: sostinės turgavietėje prekiauta žuvis nesukėlė botulizmo ligos

Pasak tarnybos, gavus informacijos iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, nedelsiant buvo patikrinti du prekiautojai žuvimi sostinės Karoliniškių turgavietėje. Buvo įtariama, kad susirgę asmenys čia pirko vytintą kuoją.
Patikrinimų metu iš abiejų prekiautojų žuvimi buvo paimti vytintos žuvies mėginiai botulizmą sukeliančių bakterijų tyrimams.
Patikrinimas taip pat buvo atliktas žuvies perdirbimo įmonėje, tiekusioje žuvį turgaus prekiautojoms. Jo metu pažeidimų, galėjusių sukelti produkcijos taršą, nebuvo nustatyta.
Bakterijos taip pat nerasta ir tirtuose turgavietėje prekiautos vytintos žuvies mėginiuose.
Kaip skelbta, lapkričio pabaigoje Lietuvoje buvo užregistruoti du botulizmo ligos atvejai.
Nacionalinis visuomenės ir sveikatos centras dare prielaidą, kad šia liga asmenys galėjo susirgti suvalgę turgavietėje pirktos džiovintos kuojos.
