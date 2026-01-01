Tinkamai paruošti grybai džiugins ir žiemą

Nematomos grėsmės stiklainyje
„Grybai – gardūs, maistingi, bet, deja, kelia daug rizikos, kai kalbame apie konservavimą. Jei ruošiant jų atsargas nesilaikoma higienos, terminio apdorojimo ir rūgštumo reikalavimų, stiklainyje gali susiformuoti sąlygos botulizmo bakterijoms daugintis“, – įspėja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Valaikienė.
Botulizmą sukelia Clostridium botulinum bakterijos gaminamas neurotoksinas – viena stipriausių gamtoje žinomų nuodingų medžiagų. Šios bakterijos sporos plačiai paplitusios dirvožemyje, todėl miškuose augantys grybai beveik visada su jomis susiduria.
„Pati bakterija mums nepavojinga, kol turi deguonies. Tačiau, jai patekus į sandarią, bedeguonę terpę, pavyzdžiui, netinkamai konservuotų grybų stiklainį, pradeda gaminti nuodus – botulino toksiną. Tai vyksta tyliai, be kvapo, skonio ar spalvos pokyčių“, – sako A. Valaikienė.
Rūgštis – saugumo garantas
Viena svarbiausių sąlygų ruošiant grybų konservus – pakankamas rūgštingumas.
„Jeigu konservuojame grybus, visada būtina dėti acto, kurio stiprumas ne mažesnis kaip 5 proc. Tik rūgščioje terpėje bakterijos nebegali daugintis“, – pabrėžia specialistė.
Be to, būtina laikytis švaros ir sterilumo. Stiklainiai ir dangteliai turi būti kruopščiai nuplauti, sterilizuoti, o patys grybai – apvirti bent 10–15 minučių prieš užpilant marinatu ir vėl verdami 5–10 minučių.
„Po užpylimo karštu tirpalu stiklainius reikėtų apversti, kad susidarytų vakuumas, – taip sandariai pritraukiamas dangtelis“, – primena A. Valaikienė.
Pavojų išduoda dangtelis
Iš pirmo žvilgsnio botulizmo grėsmė stiklainyje nematoma. Užkrėsti konservai gali atrodyti visiškai normaliai, todėl svarbu atkreipti dėmesį į kelis požymius.
Išsipūtęs dangtelis, burbuliukai tirpale, pakitęs kvapas ar spalva – akivaizdus pavojus.
„Jeigu dangtelis pakilęs ar stiklainis šnypščia – jokiu būdu jo turinio neragaukite. Toksiškos medžiagos gali patekti į organizmą per burnos gleivinę ir padariniai gali būti labai sunkūs“, – įspėja specialistė.
Konservuotus grybus geriausia suvartoti per 6–12 mėnesių, laikyti vėsiai ir tamsiai. Pasak A. Valaikienės, jei kyla bent menkiausia abejonė dėl produkto saugumo – geriau jį išmesti. Antro šanso čia nėra.
Be kvapo ir skonio
Botulizmas – nervų sistemą pažeidžiantis apsinuodijimas, kuris dažniausiai prasideda po 12–36 valandų suvalgius užkrėsto produkto.
„Liga prasideda be karščiavimo – pradžioje žmogus jaučiasi pavargęs, svaigsta galva, vėliau dvejinasi akyse, džiūsta burna, sunku ryti ar kalbėti. Gali atsirasti vėmimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas ir pilvo pūtimas. Jei toks pacientas negydomas, paralyžius gali apimti kvėpavimo raumenis – tai gyvybei pavojinga būklė“, – sako A. Valaikienė.
Ši liga reta, tačiau labai sunki – net gydant mirštamumas siekia iki 10 proc. Botulino toksinas veikia kaip galingas nervų nuodas, todėl vienintelis kelias pasveikti – skubi hospitalizacija ir gydymas.
„Namų sąlygomis botulizmo gydyti neįmanoma. Suvalgius konservuotų produktų ir pajutus įtartinų simptomų, reikia nedelsiant kreiptis į medikus“, – pabrėžia specialistė.
Lietuvoje – reti atvejai
Lietuvoje fiksuojama pavienių botulizmo atvejų.
„Nuo 2018 m. iki dabar registruoti trys apsinuodijimo atvejai, pernai ir šiemet jų neregistruota. Tai rodo, kad žmonės tampa atsargesni, labiau laikosi saugumo taisyklių, tačiau rizika išlieka. Botulizmo sporų randama dirvožemyje, jomis gali būti užterštos daržovės, grybai“, – sako A. Valaikienė.
Kai kuriose Europos šalyse šiemet užfiksuoti net keli mirtini atvejai. „Tai rodo, kad ši liga – ne praeitis, o realus pavojus, kurį galime įveikti tik sąmoningai elgdamiesi“, – priduria pašnekovė.
Džiovinti grybus – bene saugiausias pasirinkimas. Deguonies aplinkoje botulino toksinas tiesiog negali daugintis. Lygiai taip pat tinka ir šaldyti, jei grybai prieš tai buvo apvirti ir tinkamai supakuoti.
Saugiausi – džiovinti ir šaldyti
Nenorintiems rizikuoti specialistė pataria rinktis kitus grybų ruošimo būdus.
„Džiovinti grybus – bene saugiausias pasirinkimas. Deguonies aplinkoje botulino toksinas tiesiog negali daugintis. Lygiai taip pat tinka ir šaldyti, jei grybai prieš tai buvo apvirti ir tinkamai supakuoti. Tačiau, prieš vartojant džiovintus ar šaldytus grybus, juos reikia papildomai termiškai apdoroti, virti ar kepti bent 10 minučių“, – teigia A. Valaikienė.
Sūdytus grybus taip pat galima laikyti gana saugiais, tačiau svarbiausia – prieš sūdant gerai išvirti ir laikyti šaltai, o druskos koncentracija turi būti didesnė nei 18 proc.
Kaip apsisaugoti nuo botulizmo
Konservuodami grybus naudokite ne mažiau kaip 5 proc. acto rūgšties tirpalą.
Grybus prieš konservuodami virkite bent 10–15 minučių.
Sterilizuokite stiklainius ir dangtelius, o užpylę karštu marinatu apverskite stiklainius, kad susidarytų vakuumas.
Vartokite ne ilgiau kaip dvylika mėnesių, laikykite vėsiai ir tamsiai.
Jei dangtelis išsipūtęs, o grybai pakeitę kvapą ar spalvą, stiklainį išmeskite – nerizikuokite.
Pirmieji botulizmo požymiai
Didelis silpnumas, galvos svaigimas.
Dvejinimasis akyse, neryškus matymas.
Burnos džiūvimas, sunku kalbėti ar ryti.
Raumenų silpnumas, kvėpavimo pasunkėjimas.
Svarbu: karščiavimo nebūna! Jei simptomų pajutote pavalgę konservuotų produktų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Saugiausi grybų atsargų ruošimo būdai
Džiovinti – saugiausia, nes bakterijos negali daugintis ir išskirti toksino deguonies aplinkoje.
Šaldyti tinka, jei grybai prieš tai apvirti ir laikomi sandariai.
Sūdyti galima tik išvirus grybus ir laikant juos šaltai, kai druskos koncentracija ne mažesnė nei 18 proc.
