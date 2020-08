Vilnius ruošiasi rugsėjui: eismo valdymo naujienos ir patarimai judantiems po miestą

„Susisiekimo paslaugų“ eismo valdymo specialistai dalinasi, kad eismo srautai rudenį, lyginant su vasara, įprastai išauga iki 30 proc. Šiemet dėl saugumo dalies įmonių, mokymo įstaigų veikla bus organizuojama nuotoliniu būdu – dėl to prognozuojami mažesni srautai, tačiau miestas aktyviai ruošiasi artėjančiam rudens sezonui.

Be to, skaičiuojama, jog šiemet viešojo transporto keleivių srautai rugsėjį bus maždaug 20 proc. mažesni nei praėjusiais metais. Nepaisant to, dėl saugaus atstumo laikymosi planuojamas ne mažesnis nei pernai autobusų ir troleibusų kursavimo intensyvumas.

„Pirmosiomis rugpjūčio savaitėmis matome nežymiai, tačiau intensyvesnius nei 2019 m. eismo srautus – natūralu, nes šiemet dauguma atsisako atostogų užsienyje, daugiau žmonių laiką leidžia mieste. Kaip ir kasmet, artėjančiam rugsėjui ruošiamės visą vasarą, kai kurie pakeitimai prasidėjo dar pavasarį. Aktualus klausimas – sankryžų modernizavimas jose panaikinus žalias rodykles prie šviesoforų. Planuojame, kad iki rugsėjo papildomos šviesoforų sekcijos į dešinę bus įrengtos visose 17-oje sankryžų, kurias ir buvome numatę modernizuoti. Naujas eismo organizavimas šiose sankryžose padidins pėsčiųjų, dviratininkų saugumą, be to, pokyčiai svarbūs ir dėl pralaidumo bei spūsčių mažinimo“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Miesto eismo organizavimo departamento vadovas Aleksejus Apanovičius.

A. Apanovičius priduria, kad nuo praėjusių metų rugsėjo efektyvesniam srautų reguliavimui įgyvendinta daugiau nei 90 šviesoforų reguliavimo ir valdymo programų pakeitimų. Tam, kad sankryžose saugiai judėtų visi eismo dalyviai – vairuotojai, pėstieji, dviratininkai – naujai įrengtos Pilaitės pr.–Pilkalnio g., Pavilnionių–Perkūnkiemio g. sankryžos. Taip pat atnaujinamos Ateities–Visorių g., Lvovo–Gegužės 3-osios g. sankryžos, rekonstrukcijos darbai vyksta Liepkalnio–Žirnių–Minsko g., Žirmūnų–Minties–Šilo g., Apkasų–Minties g. sankryžose. Vasarą taip pat papildomai atlikti „žaliųjų bangų“ veikimo patikrinimai.

Įvedus kilpinio eismo organizavimo tvarką miesto centre vidutinis darbo dienos transporto srautas Senamiestyje šiuo metu sumažėjęs apie 6 proc., o rytinis pikas – beveik 10 proc. Pasitinkant rugsėjį numatytas papildomas vairuotojų edukavimas apie kilpinį eismą, jau vyksta jo zonoje bei prieigose esančių švietimo įstaigų informavimas. Be to, kilpinio eismo gatvėse dar iki rugsėjo bus įrengtos kelios išmaniosios kameros, kurios nuskaitys automobilių numerius – tai būsimos eismo kontrolės dalis.

Kaip ir kasmet, rugsėjį bus pasitelkiama policijos pagalba žiedinėse sankryžose, stiprinamos pajėgos operatyviai reaguoti į eismo įvykius ar kitus eismą trikdančius incidentus.

Praktiniai patarimai vairuotojams

Intensyviausi eismo srautai prognozuojami Ukmergės g., Geležinio Vilko g., Ozo g., Kalvarijų g., T. Narbuto g., Oslo g., Pilaitės pr. Tai yra pagrindinės miesto susisiekimo ašys – per parą jas kerta nuo 70 iki 120 tūkst. transporto priemonių.

Vairuotojams primenama nepamiršti šių taisyklių:

koncentruokite dėmesį, neužsiimkite pašaliniais veiksmais vairuodami, neviršykite greičio, sustokite prie perėjų;

laiku reaguokite į šviesoforo signalus, iš anksto pasirinkite reikiamą eismo juostą ir nesirikiuokite kaskart, kai kitoje juostoje pradeda judėti automobiliai. Toks manevravimas sukelia papildomas prastovas, išauga eismo įvykių tikimybė, sumažėja pralaidumas;

judėjimui mieste rinkitės ir rekordiškai atsinaujinusį sostinės viešąjį transportą, dviračius, keliones pėsčiomis ar kitus alternatyvius būdus. Jei judate automobiliu, išbandykite vieną iš keturių „Statyk ir važiuok“ aikštelių bei kelionę tęskite viešuoju transportu;

automobiliu judėkite atsakingiau ir aplinkai draugiškiau. Nekeliaukite po vieną, planuokite bendras keliones su šeimos nariais, kolegomis. Jei vidutinis automobilio užpildymas siektų bent 2,5–3 asmenis, gatvėse transporto galėtų sumažėti kone dvigubai;

be reikalo neužimkite prie ugdymo įstaigų įrengtų trumpų sustojimo vietų –„Tėvelių stotelių“ („Kiss & Ride“), skirtų greitai ir saugiai išleisti ar pasiimti vaikus;

įvykus eismo įvykiui, taupykite visų eismo dalyvių laiką. Jei įvykio aplinkybės pakankamai aiškios, rekomenduojama deklaracijoje nusibraižyti schemas, vairuotojams pasirašyti ir esant galimybei patraukti transporto priemones į šalikelę ar netoliese esančią stovėjimo aikštelę. Taip saugiai užpildysite likusią informaciją ir netrikdysite kitų eismo dalyvių judėjimo.

„Susisiekimo paslaugos“ dalinasi įvairiomis atvirų duomenų bazėmis ir kviečia susipažinti su nuolat atnaujinama eismo mieste situacija:

Intensyviausios miesto sankryžos

Transporto srautai iš jutiklių duomenų

Valandiniai srautai

Ką svarbu žinoti viešojo transporto keleiviams, dviračiais ir pėsčiomis judantiems?

„Susisiekimo paslaugos“ nuolat stebi keleivių srautus ir judėjimo tendencijas mieste dėl epidemiologinės situacijos. Artėjant rugsėjui ir toliau bus užtikrinami saugiam važiavimui pritaikyti viešojo transporto tvarkaraščiai, autobusų ir troleibusų talpa – ypač piko valandomis ryte ir vakare. Naujausi tvarkaraščiai planuojami nuo rugsėjo 1 d., detalesnė informacija apie juos bus paskelbta paskutinę rugpjūčio savaitę. Toliau pirmosiomis rudens savaitėmis viešojo transporto organizavimo specialistai atidžiai stebės visus maršrutus, keleivių pasiskirstymą juose – prireikus tvarkaraščiai bus koreguojami papildomai. Naujausius tvarkaraščius keleiviai, kaip visuomet, ras www.stops.lt.

Pats viešojo transporto išleidimas ir dažnumas planuojamas įvertinus įvairius faktorius – keleivių srautus, maršrutų judėjimą realiu metu, keleivių bei įstaigų prašymus ir kita. Prieš rugsėjį specialistai aktyviai bendradarbiauja su švietimo ir ugdymo įstaigomis, stebi jų darbo organizavimą būtent šį rugsėjį, jog judėjimas moksleiviams ir studentams būtų patogus ir sklandus. Kaip ir kasmet, laikini viešojo transporto judėjimo pakeitimai planuojami ir dėl rudenį mieste numatytų renginių, tokių kaip „Sostinės dienos“ „Danske Bank Vilniaus maratonas“ ir kitų, taip pat – dėl vykstančių kelio ar kitų remonto darbų. Apie juos miestiečiai informuojami atskirai.

Primenama, kad autobusuose ir troleibusuose, kaip ir kitose viešose uždarose patalpose, būtina dėvėti apsaugines veido kaukes. Kiekvienoje transporto priemonėje keleiviai ras dezinfekcinio skysčio rankoms, tiek stotelėse, tiek viešajame transporte prašoma laikytis saugaus atstumo, planuotis savo keliones pasirenkant mažiau užpildytus maršrutų reisus, judėjimo laikus.

Šią vasarą pristatyta 50 ekonomiškų, šiuolaikiško dizaino ir komfortiškų naujų autobusų, nemaža dalis jų jau veža keleivius. Rugsėjį baigus šį atnaujinimo etapą mieste važiuos daugiau kaip 70 proc. naujų autobusų.

Per pastaruosius 4 metus Vilniuje nutiesta ir atnaujinta daugiau kaip 50 km dviračių takų, iš viso mieste jų virš 93 km. Vien iki 2023 m. planuojama nutiesti likusias trūkstamas jungtis ir turėti baigtą pagrindinių dviračių takų tinklą mieste, kad kuo didesnei daliai vilniečių iš namų iki darbo ir kitur galima būtų nuvažiuoti dviračiu nenutrūkstamai. Pėsčiųjų mieste taip pat vis daugiau – pernai Vilniuje suremontuoti beveik 20 km šaligatvių patogiam judėjimui pėsčiomis, dar 17 km jų nutiesti naujai, o artimiausias planas – dar 34 km šaligatvių atnaujinimas ir įrengimas.

Šią vasarą Vilnius pristatė visus judumo būdus sostinėje suvienijantį vardą – JUDU. Jis skirtingas judumo paslaugas sostinėje palaipsniui sujungs „po vienu skėčiu“. JUDU šūkis „Po miestą paprastai“ nurodo filosofiją ir paskirtį vilniečiams – suvienyti ir patogesnėmis daryti visas esamas ir būsimas judumo sritis: viešąjį transportą, automobilių eismą, keliones dviračiais, paspirtukais ir kitus judumo būdus, kurie gims mieste. Detaliau su Darnaus judumo mieste planu ir JUDU susipažinkite www.judu.lt/vilnius.