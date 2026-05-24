Vilnius ketina susigiminiuoti su Japonijos Nagojos miestu

„Po ilgos pertraukos Vilnius mezga naują partnerystę su tolimąja Japonija. Čia dar prie Remigijaus (Šimašiaus – BNS) pradėta bendrystė, kuri virs gražiu muziejumi Nagojoje apie Vilnių ir tuo pagrindu gavom pasiūlymą pasirašyti susigiminiavimo sutartį“, – sakė sostinės meras Valdas Benkunskas.
Sutartimi siekiama stiprinti Vilniaus ir Nagojos bendradarbiavimą ugdymo, kultūros, inovacijų, ekonomikos ir aplinkos tvarumo srityse.
Numatyta skatinti miestų bendradarbiavimą taikos ugdymo, dialogo, žmogaus teisių ir tolerancijos srityse, taip pat kultūros, istorijos ir meno mainus, muziejų bei kitų kultūros įstaigų partnerystę.
Sutartyje taip pat akcentuojamas bendradarbiavimas aplinkos tvarumo, ekonominės plėtros, inovacijų, startuolių ir pramonės sektorių srityse, siekiant skatinti ekonomikos augimą ir kurti tvaresnę bei atsparesnę visuomenę.
Dokumente pažymima, kad partnerystė grindžiama ilgalaikiais Lietuvos ir Japonijos santykiais, abipuse pagarba bei demokratinėmis vertybėmis.
Per šias miestų partnerystės sritis Vilnius ir Nagoja siekia sukurti reikšmingas institucijų ir specialistų mainų galimybes, stiprinant žmonių tarpusavio ryšius, ir bendradarbiauti sprendžiant bendrus miestų iššūkius bei skatinti ir kurti tvaresnę ateitį savo bendruomenėms.
Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pabrėžė, kad su Nagojos miestu artimiau bendradarbiaujama neatsitiktinai – iš čia kilęs diplomatas Čiunė Sugihara.
„Nagoja yra trečias pagal dydį Japonijos miestas, tai Sugihara yra iš tenai kilęs ir Lietuvos vardas ten yra matomas ir žinomas. Tiesiog, kad tarybos nariai žinotų, kad nėra atsitiktinė vieta ir kad Sugiharos vardas labai daug eksploatuojamas tenai ir kad tai yra labai logiška vieta Japonijoje, – kalbėjo tarybos narys. – Net neaišku, kur geriau būtų, ar Tokijuje, ar Nagojoje.“
Č. Sugihara buvo Japonijos diplomatas, dirbęs vicekonsulu Kaune 1939–1940 metais. Rizikuodamas karjera ir gyvybe, jis išdavinėjo tranzitines vizas žydų tautybės žmonėms, padėdamas jiems išsigelbėti nuo nacių persekiojimo.
Susigiminiavimo tarp miestų sutartį planuojama pasirašyti 2026 metų rugsėjo 4 dieną. Ją pasirašys Vilniaus meras V. Benkunskas ir Nagojos meras Ichiro Hirosawa (Ičiro Hirosava).
BNS rašė, kad šių metų rudenį Japonijos mieste Nagojoje Lietuvos nacionalinis muziejus planuoja atidaryti Lietuvos istorijai skirtą parodą.
Planuojama, kad paroda „Lietuva – dainos, aidinčios Baltijos miškuose“ veiks Nagojos miesto muziejaus specialiųjų parodų salėje 2026 metų rugsėjo 5–lapkričio 1 dienomis.
Nagoja – miestas Japonijoje, Honsiu salos pietuose, į pietvakarius nuo Tokijo, prie Ramiojo vandenyno Isės įlankos. Jame gyvena beveik 2,3 mln. žmonių. Tai vienas svarbiausių Japonijos pramonės ir technologijų centrų.
Naujausi komentarai