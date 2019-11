Vilnius įvertintas turizmo „Oskaru“ už „G-spot“ reklaminę kampaniją

Antradienį Londone įvykusiuose prestižiniuose tarptautiniuose turizmo apdovanojimuose „International Travel & Tourism Awards“ paskelbta, kad geriausia miestų rinkodaros kampanija tapo Vilniaus turizmo rinkodaros kampanija „Vilnius – the G-spot of Europe“ (liet. „Vilnius – Europos G taškas“).

Geriausių miestų rinkodaros kampanijų kategorijoje Vilnius aplenkė Las Vegasą, Liverpulį ir Dalasą, skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės pranešime.

„Tarptautinė turizmo rinkodara yra labai konkurencinga sritis, kurioje išsiskirti pavyksta nedaugeliui. Siekdami pritraukti turistų dėmesį pasaulio miestai dirba ilgus metus ir skiria didžiulius išteklius. Vien stovėti prie finalo linijos su tokiais pasaulio turizmo gigantais kaip Las Vegasas mums buvo didelis pasiekimas. Tačiau gauti auksą iš tarptautinių turizmo ekspertų rankų yra pripažinimas, kad Vilnius padarė įspūdį net ir visko mačiusiai kelionių industrijai“, – sakė sostinės turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

Pelnytu miesto reklamos apdovanojimu, kurį įvardijo kaip turizmo „Oskarą“, trečiadienį džiaugėsi ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Mes gal ir maži pasauliniu mastu, bet tikrai galingi!

„Daugiau nei 1000 publikacijų visame pasaulyje, pasiekta 600 mln. žmonių auditorija, šiemet Vilniuje dviženkliu skaičiumi augantis turistų skaičius (12,6 proc.), augantis turistų pasitenkinimas ir dabar – turizmo rinkos auksas. Mes gal ir maži pasauliniu mastu, bet tikrai galingi!“ – feisbuke rašė R. Šimašius.

„Vilnius – the G-spot of Europe“ atkreipė pasaulio žiniasklaidos dėmesį į Lietuvos sostinę ir viešojoje erdvėje sukėlė dvejopų nuomonių diskusiją. Vis dėlto, skelbia savivaldybė, per visą reklaminės kampanijos laikotarpį svetainėje www.vilniusgspot.com apsilankė per 110 tūkst. žmonių iš viso pasaulio, daugiausia iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, JAV.

Kampanijos idėją sukūrė reklamos mokykloje „Atomic Garden“ mokęsi vilniečiai Jurgis Ramanauskas, Skaistė Kaurynaitė ir Ugnius Mikšta.

Tarptautiniai kelionių ir turizmo apdovanojimai („International Travel & Tourism Awards“) itin svarbūs turizmo rinkoje, jie įvertina didžiausius pasiekimus pelniusias kelionių kryptis, valstybines ir privačias turizmo organizacijas ir asmenis.