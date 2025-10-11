Vilniuje vyko eitynės prieš Izraelio veiksmus Gazos Ruože

Protesto organizatoriai ir dalyviai reikalauja institucijų įvesti Izraeliui tikslines sankcijas bei dėti pastangas, siekiant užkirsti kelią, pasak jų, tolimesniam genocido vykdymui. Taip pat reikalaujama siekti, kad Izraelis būtų baudžiamas už įvykdytus nusikaltimus vadovaujantis tarptautine teise.
„Mūsų partizanai rusams irgi buvo teroristai“, „Karo nusikaltėliai – lauk“, „Nuo kada Lietuva remia okupantą?“, „Nebūkite genocido pirkliai“, „Nespauskit rankų, suteptų krauju“ – tokiais užrašais ant plakatų sostinės gatvėmis keliavo aktyvistai.
Į Europos aikštę taip pat atvyko grupelė vaikinų su Izraelio vėliavomis, taip išreikšdami palaikymą šiai šaliai ir prieštaraudami vykstančiam Palestinos palaikytojų protestui.
Protestą organizavo aštuonios Palestiną palaikančios organizacijos ir bendruomenės: „Poppies Palestine Action Vilnius“, „Demonstruokimės“, Vilniaus dailės akademijos bendruomenė už Palestiną, Vilniaus universiteto studentai už Palestiną, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga, klimato judėjimas „Fridays For Future Lietuva“, būgnų kolektyvas „RoR Vilnius“ bei žydiškas judėjimas „Vilne Bund“.
ELTA primena, kad šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą ugnies nutraukimo ir įkaitų išlaisvinimo planą. Mainais į įkaitus Izraelis paleis apie 2 tūkst. palestiniečių kalinių.
D. Trumpo 20 punktų planas Gazos Ruožui numato paliaubas, visų Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, „Hamas“ nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio pasitraukimą iš šios teritorijos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)