Vilniuje planuojama statyti du grupinio gyvenimo namus

Kaip teigiama pranešime, šis projektas – svarbus žingsnis Vilniaus miesto savivaldybei, siekiant užtikrinti orų, saugų ir kiek įmanoma savarankiškesnį gyvenimą žmonėms su intelekto ar psichosocialine negalia.
„Per pastaruosius dvejus metus ženkliai gerinama miesto infrastruktūra socialinėms paslaugoms – tai atspindi žmogaus teisėmis grįsto požiūrio taikymą ne tik gerinant paslaugų kokybę, įvairovę, bet ir aplinką, kurioje jos teikiamos. Esu įsitikinusi, kad tai svarbu ne tik žmonėms su negalia kaip paslaugų gavėjams, bet kasdien dirbančiam personalui, šalia gyvenantiems kaimynams“, – teigė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Pasak VVK vadovės Lauros Joffės, šių statybų tikslas sukurti ne institucijas, o tikrus namus žmonėms.
„Tokiose erdvėse svarbi kiekviena detalė: nuo natūralių medžiagų pasirinkimo iki aplinkos, kuri leidžia jaustis saugiai ir savarankiškai. Kurdami šiuos namus siekiame, kad žmogaus orumas būtų centre, o architektūra – jo kasdienybės dalis“, – pabrėžė ji.
VVK teigimu, abu planuojami namai atitinka aukščiausius energinio efektyvumo ir prieinamumo žmonėms su negalia reikalavimus, juose numatyta po dešimt gyvenamųjų vietų, bendrosios erdvės, poilsio ir ūkio zonos.
Pagirio gatvėje bus statomas vieno aukšto 400 kv. metrų ploto gyvenamasis namas, kuriame įsikurs dešimt gyventojų, šio pastato statybas įgyvendins įmonė „Stamena“, rangos paslaugų sutarties vertė – 962 tūkst. eurų.
Tuo metu Kadugių gatvėje planuojamo dviejų aukštų beveik 400 kv. metrų ploto namo rangos darbų pirkimas dar tik paskelbtas.
Šiemet Vilniuje jau atidaryti tokio tipo namai Naujininkuose, 2024 metų pavasarį – Panerių seniūnijoje.
