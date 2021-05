Vilniuje – mažiau rezervuotų parkavimo vietų ir daugiau būdų atsiskaityti už stovėjimą

Sostinėje siekiant sudaryti lankstesnes sąlygas ir užtikrinti bendro naudojimo stovėjimo vietas miestiečiams, Vilniaus miesto tarybos svarstymui pateiktas siūlymas keisti jų rezervavimo tvarką. Stovėjimo vietos nebūtų rezervuojamos gatvėse, gatvių atkarpose ar aikštelėse, kur jų yra 10 ar mažiau. Ten, kur vietų daugiau, rezervuoti iš viso būtų galima neviršijant 20 proc. jų. Be to, vietos nebūtų rezervuojamos, jei užimtumas gatvėje, gatvės atkarpoje ar aikštelėje piko metu viršija 85 proc. ribą.

„Kai vairuotojams sudėtinga rasti laisvą vietą, jie blaškosi, gaišta savo laiką, be to, sudaro spūstis, o bendras automobilių skaičius gatvėse atrodo didelis – taip jos natūraliai tampa mažiau patrauklios ir pėstiesiems, dviratininkams. Pastebime, kad prie to prisideda ir rezervuotų vietų tvarka, kai jos skiriamos ne bendram naudojimui.

Skatiname darnų judumą, o stovėjimo vietas pirmiausia siekiame užtikrinti miestiečiams, kuriems jų reikia. Taip sudarysime sąlygas patogesnėms kelionėms, trumpinsime laiką vietų paieškai ir galėsime efektyviau išnaudoti esamą infrastruktūrą“, – sako „Susisiekimo paslaugų“ direktorė Modesta Gusarovienė.

Tarybai pritarus dėl šios tvarkos rezervuotas vietinės rinkliavos vietas turinčius asmenis ar įmones bei įstaigas apie pokyčius tiesiogiai informuos „Susisiekimo paslaugos“ artėjant esamų sutarčių galiojimo pabaigai. Naujai rezervuoti vietų nebus galima, jei jos neatitiks nustatytų kriterijų.

Be to, norint suteikti daugiau patogumo ir lankstesnių atsiskaitymo būdų už trumpalaikį stovėjimą vietinės rinkliavos zonose Vilniuje, tarybos svarstymui pateiktas siūlymas plėsti operatorių ratą šiai paslaugai.

Šiuo metu už rinkliavą vairuotojai išmaniuosiuose įrenginiuose gali apmokėti mobiliąja programėle m.Parking. Patvirtinus naują tvarką už trumpalaikį stovėjimą būtų galima atsiskaityti ir kitose trečiųjų šalių programėlėse, su kuriomis įmonė „Susisiekimo paslaugos“ sudarytų paslaugų teikimo sutartis.

„Skatiname mieste dalinimosi ekonomiką, klientų patirtį gerinančią paslaugų sinergiją. Suprantame, kad nėra patogu turėti kelias mokėjimo programėles ir jas naudoti priklausomai nuo stovėjimo vietos. Toliau tobulindami ir plėsdami m.Parking funkcionalumus, kartu atvertume galimybę ir kitiems parkavimo programėlių operatoriams savo naudotojams leisti mokėti vietinę rinkliavą už automobilių stovėjimą per jų valdomas platformas. Žinoma, operatoriai turėtų atitikti reikalavimus, kurie bus nurodyti organizuojant viešąjį paslaugos pirkimą“, – sako „Susisiekimo paslaugų“ direktorė M. Gusarovienė.

Sprendimai dėl šių siūlymų bus priimti artimiausiame Vilniaus miesto tarybos posėdyje.