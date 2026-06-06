Vilniuje – LGBTQI bendruomenę palaikančios eitynės „Už lygybę!“

Dalyviai vidurdienį bursis prie Martyno Mažvydo bibliotekos, nuo kurios pajudės link Kalnų parko, kur vyks koncertas.
Šių metų eitynių tema – „Visos šeimos Lietuvoje yra svarbios“.
Kaip rašė BNS, pernai balandį Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Taip teismas atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Tačiau Teisingumo ministerija nuo kovo mėnesio aukštesnės instancijos teismui apskundė kelis sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Jais prašoma įvertinti, ar žemesnės instancijos teismas neviršijo įgaliojimų pripažindamas partnerystę, kol Seime nėra priimtas ją reglamentuojantis teisės aktas.
Todėl Tolerantiško jaunimo asociacija per eitynes rengs protesto akciją – prie ministerijos paliks rožinio trikampio ženklus.
Kaip yra sakęs organizacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis, būtent tokie simboliai, kaip persekiojimo, pažeminimo ir smurto ženklas, buvo naudojami Antrojo pasaulinio karo metais nacistinėje Vokietijoje homoseksualiems vyrams, biseksualiems asmenims žymėti.
Vėliau LGBTQI bendruomenė šį simbolį pavertė pasipriešinimo, solidarumo ir atminties ženklu.
Eitynės yra dalis šią savaitę prasidėjusio „Lithuanian Pride“ festivalio renginių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)