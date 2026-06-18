Vilniuje atidengtos nematomos skulptūros, simbolizuojančios, kad tobulų vaikų nebūna

Tokia akcija siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą ir paskatinti žmones tapti globėjais.
„Tikrai nėra tobulų vaikų, yra vaikų, kuriems reikia mūsų suaugusiųjų dėmesio, nepriklausomai, ar tai yra globos netekęs vaikas, ar mūsų šeimose pačių augantis vaikas. Visiems reikia dėmesio, visiems reikia meilės ir visiems reikia ryšio su suaugusiu, kuris gali užtikrinti ir leisti būti mylimam“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.
Ji pabrėžė, kad taip pat nėra ir tobulų suaugusiųjų.
Šiuo metu ne šeimos aplinkoje – šeiminiuose namuose – auga 938 tėvų globos netekę vaikai. 2025 metų pabaigoje šeiminiuose namuose gyveno 995, o 2024 metų pabaigoje – 1118 vaikų.
Lietuvoje tėvų globos netekusius vaikus šiuo metu globoja daugiau nei 3 tūkst. globėjų, pas kuriuos auga daugiau nei 4,6 tūkst. vaikų.
Pasak Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Ritos Grigalienės, požiūris į vaiko globą šalyje „gerėja, visuomenė empatiškėja“, tačiau norėtųsi, kad situacija būtų dar geresnė.
Vilniaus miesto vicemerės Simonos Bieliūnės teigimu, sostinėje, kaip ir visoje Lietuvoje, jaučiamas globėjų ir budinčių globotojų trūkumas.
Sostinėje pasirašyta daugiausiai sutarčių Lietuvoje su budinčiais globotojais – 38, bet pilnai užtikrinti visų vaikų saugumą krizinėse situacijose reikėtų apie 100.
Šiuo metu Vilniuje institucijose globojami 195 vaikai.
„Kartu su kolegėmis suskaičiavome, koks yra paveikslas vaiko, kuris Vilniuje gyvena ir yra globojamas institucijoje. (...) Amžiaus vidurkis šių vaikų yra 14–15 metų. (...) Nebeturime mažų vaikų, kurie laukia globėjų, mes turime ankstyvoje arba paauglystėje esančių vaikų, kurie taip pat norėtų gyventi šeimose“, – teigė S. Bieliūnė.
„Mūsų pačių nuostatos ir požiūris ir yra viena iš priežasčių, kodėl nepasiryžtame kartais tapti globėjais, bijodami arba turėdami įsitikinimą apie tuos paauglius, kurie vis dar laukia namų ir kartu, man atrodo, kiekvienam iš mūsų labai sveika būtų pagalvoti, o kaip mes elgiamės ir ne tik su paaugliais, kurie neteko tėvų globos, bet apskritai su paaugliais, kaip mes juos matome“, – kalbėjo vicemerė.
Anot jos, kiekvienas turėtų pradėti nuo savęs, būti empatiškesniems ir nediskriminuoti, suteikti meilės ir dėmesio pažeidžiamiems paaugliams.
Pasak Vaiko teisių gynėjų, dažnai tėvai, siekdami tobulumo, vaikams kelia įvairiausius lūkesčius. „Norstat“ atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad tik 42 proc. teigia, kad tobulų vaikų nebūna. Likusieji – 58 proc. – „tobulą vaiką“ įsivaizduoja tokį, kuris gerai elgiasi (31 proc.), gerai mokosi (24 proc.), visada klauso tėvų (21 proc.), neturi žalingų įpročių (16 proc.).
„Vaiko elgesys, kurį mes matome, yra tik ledkalnio viršūnė“, – konferencijoje pareiškė Vaiko teisių gynėjų Globos centrų tinklo „Vaikai yra vaikai“ projekto vadovė Rugilė Ladauskienė.
„Po apačia yra nepatenkinti jo poreikiai. Ir jeigu mes turime vaiką, kuris netinkamai elgiasi, mes kaip detektyvai turime atpažinti poreikį, jį patenkinti ir elgesys pasikeis. Vaikas turi jaustis matomas, vertingas, kad jis kažkam rūpi, kad jis kažkam yra reikalingas“, – sakė ji.
Pasak R. Ladauskienės, žvelgiant į naujausios apklausos rezultatus, galima daryti prielaidą, kad tėvai supranta, kaip reikia atliepti emocinius vaiko poreikius, tačiau galbūt ne visada tam skiria pakankamai dėmesio.
36 proc. apklausos dalyvių teigė, kad siekdami atliepti vaiko emocinius poreikius, laiką leidžia kartu, 31 proc. apkabina vaiką ir pasako, kad myli, 29 proc. daug kalbasi apie tai, kaip vaikas jaučiasi, kas penktas pasikalba su vaiku, kai šis gauna blogą pažymį ar pastabą mokykloje, po 17 proc. stengiasi užtikrinti, kad vaikai sveikai maitintųsi ir rūpinasi užklasine veikla, 15 proc. riboja išmaniųjų įrenginių naudojimą.
Gegužės 27 – birželio 3 dienomis atlikta „Norstat“ apklausa parodė, kad svarstančių ar svarsčiusių globoti žmonių skaičius siekia 25 proc., tai yra kas ketvirtas apklausos dalyvis.
Dažniausiai apie globą svarsto ar svarstė asmenys, auginantys du arba tris vaikus, 30–39 metų amžiaus, Kauno miesto ir Alytaus apskrities gyventojai.
Pasak vaikų globos ekspertės, sunkiausia globėjus surasti paaugliams, didesnėms brolių ar seserų grupėms bei vaikams su negalia.
Naujausi komentarai