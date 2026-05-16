 Vilniuje atidaromas atnaujintas Lazdynų Pelėdos skveras

Vilniuje atidaromas atnaujintas Lazdynų Pelėdos skveras

2026-05-16 10:30
ELTOS inf.

Vilniuje šeštadienį oficialiai atidaromas atnaujintas Lazdynų Pelėdos skveras.

<span>Vilniuje atidaromas atnaujintas Lazdynų Pelėdos skveras</span>
Vilniuje atidaromas atnaujintas Lazdynų Pelėdos skveras / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Sostinės Senamiestyje esantis skveras lankytojus pasitiks po rekonstrukcijos, o jo atidarymo renginys sutaps su Gatvės muzikos diena, todėl vilniečių ir miesto svečių šią dieną lauks koncertai, ekskursijos bei įvairios veiklos šeimoms.

Atnaujinant Šventojo Juozapo aikštę, geriau žinomą kaip Lazdynų Pelėdos skverą, buvo sutvarkytos dangos, pagerintos sąlygos brandiems medžiams, atnaujintas gėlynas ir įrengta nauja mažoji architektūra.

Anot savivaldybės, po atliktų darbų erdvė tapo patogesnė kasdieniam poilsiui ir susitikimams.

„Lazdynų Pelėdos skveras jau gyvena savo gyvenimą, o jo atnaujinimą oficialiai pažymime šia švente. Po pokyčių ši vieta tapo patogesnė, jaukesnė ir dar labiau kviečianti sustoti, susitikti bei pabūti. Džiugu, kad šią progą minime su muzika“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.

Renginio metu atnaujintoje aikštėje istorikė ir gidė Erika Meškauskienė papasakos Lazdynų Pelėdos skvero istoriją, čia taip pat vyks muzikiniai pasirodymai – koncertuos merginų kolektyvas „Pragiedruliai“, Vilniaus Antakalnio gimnazijos muzikos studija „Stereo“, atlikėjas Tadas ir grupė „Akys“.

Šiame straipsnyje:
Lazdynų Pelėdos skveras
atidarymas
Vilnius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų