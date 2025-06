Vilniečiams – svarbi informacija dėl Timberlake’o koncerto

Naktį iš birželio 6-osios į 7-ąją, pasibaigus koncertui, suplanuoti papildomi traukinių reisai bei specialus naktinis autobusų srautas.

Planuojama, kad per trumpesnį nei dešimties minučių intervalą traukiniais iš Kauno į Vilnių atvyks per tūkstantį keleivių. Siekiant užtikrinti sklandų jų susisiekimą su įvairiomis Vilniaus miesto dalimis, nuo geležinkelio stoties kursuos ekspresinis 92 maršrutas, kuris be tarpinių sustojimų nuveš keleivius tiesiai į Islandijos mazgą – pagrindinį naktinio viešojo transporto persėdimų tašką.

Kaip rašoma pranešime spaudai, iš čia keliautojai galės patogiai pasirinkti bet kurią naktinių maršrutų kryptį, kurių išvykimai suplanuoti 2 ir 2.30 valandomis. Iš viso numatyti šeši specialaus 92 maršruto reisai.

Papildomai naktį važiuojantis N5 maršrutas Centro kryptimi 01.46 val. užsuks į Stoties stotelę (A), tad keleiviai, atvykę traukiniu, galės naudotis ir šia transporto jungtimi. Primenama, kad iš Stoties link Centro be N5 ir 92 įprastai kursuos ir N8.

Šie maršrutai bus vykdomi didesnės talpos autobusais, kad keleiviai jaustųsi komfortiškai net ir nakties metu.

„Svarbiausia, kad žmonėms nereikėtų sukti galvos, kurį autobusą rinktis. Visi trys maršrutai, išvykstantys iš Stoties (A) stotelės, nuveš į tą patį tašką – Islandijos mazgą, kur ir vyksta pagrindinis persėdimas. Tiesiog lipkite į atvykusį autobusą – jūsų kelionė bus sklandi“, – užtikrina JUDU Viešojo transporto organizavimo vadovas Arnas Misiūnas.

Rekomenduojama iš anksto pasitikrinti tvarkaraščius www.judu.lt ir ww.stops.lt svetainėse ir planuoti kelionę su laiko atsarga.