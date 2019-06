Vilniečiams šiukšlės vėl virsta auksu

Vilniečiai nerimauja, kad prieš savivaldybių rinkimus sumažinta atliekų vežimo kaina vėl šaus į aukštumas, nes rinkliava nepadengia padidėjusių tvarkymo sąnaudų.

Įtaria šantažą

Naują atliekų vežimo konkursą savivaldybei teko skelbti, kai pernai liepą du iš trijų ankstesnio konkurso laimėtojų – bendrovės "Ecoservice" ir "VSA" pareiškė nutraukiančios sutartis. Pasirodo, vežėjai apsiskaičiavo konkuruodami dėl paslaugų kainos, ir, pradėję jas teikti, įbrido į nuostolius. Pretenzijų nereiškė vienintelė bendrovė "Econovus", tvarkanti mišrias komunalines atliekas pietinėje Vilniaus dalyje. Bet ir "pabėgėliai" pagal sutarties sąlygas privalėjo dar teikti paslaugas iki šių metų liepos vidurio.

Naują viešąjį pirkimą savivaldybė paskelbė tik pernai gruodį. Jame dalyvavę tie patys tiekėjai pareiškė gausybę pastabų, buvo keičiamos konkurso sąlygos, kelis kartus atidėliotas galutinis pasiūlymų pateikimo terminas.

"Apskritai šį pirkimą gaubia tirštas paslapčių rūkas: net tarybos nariai negauna informacijos, kokios vyksta derybos ir kiek naujos sutartys su vežėjais patuštins vilniečių kišenes. O aš neabejoju, kad kitaip ir būti negali, – "Vilniaus dienai" teigė savivaldybės tarybos narys Žilvinas Šilgalis, trečią kadenciją dirbantis Aplinkos ir energetikos komitete.

V. Skaraičio / Fotobanko nuotr.

Jo įsitikinimu, miesto valdžiai tik prieš rinkimus buvo svarbu pasigirti, kad atliekų tvarkymo kainą vilniečiams sumažino trečdaliu, kai kuriuose daugiabučiuose – net perpus. Paskui buvo pasiduota vežėjų šantažui, sudaryti papildomi susitarimai, numatytos didesnės sumos. O naują konkursą pasistengta nustumti kuo toliau, kad išaugusios kainos paaiškėtų jau po savivaldos rinkimų.

"Vežėjams toks vilkinimas irgi tinka – jie gauna daugiau pinigų, negu privalėjo gauti pagal 2017 m. pasirašytas sutartis, nes pernai gruodį savivaldybė sudarė papildomus susitarimus, padidindama įkainius. Bet iš kur tie pinigai? Ogi iš savivaldybės dotacijų jos pačios įsteigtam tarpininkui – Vilniaus atliekų sistemos administratoriui (VASA) – teigė Ž.Šilgalis. – Pernai atsiskaityti su vežėjais už 8 mėnesius VASA pervesta per 2 mln. eurų. Esu tikras, šiemet reikės dar daugiau, nes rinkliavos esmė buvo, kad visos atliekų tvarkymo sąnaudos būtų padengiamos atliekų turėtojų – gyventojų ir įmonių. Šįmet atliekų išvežimo tarifai nesikeitė, o naujame konkurse vežėjai, be abejonių, išsireikalaus dar didesnių kainų. Be to, vilniečiams ir toliau reikės išlaikyti tarpininką – administratorių, kurio kitos savivaldybės neturi ir be jo puikiai susitvarko."

Lijo milijonais

Ž.Šilgalio poziciją patvirtina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto patikrinimo ataskaita, kur nustatyta, kad 2016 m. gegužę bei lapkritį savivaldybės administracija skyrė VASA iš viso 779 776 eurus įmonės veiklos (darbo užmokesčio, kanceliarinių prekių, ryšio, patalpų nuomos, transporto, informacinių technologijų ūkio įrengimo ir kitų išlaidų) finansavimui pagal nurodytą sąmatą. Ataskaitoje teigiama, kad pinigus įmonė įsisavino ir įvykdė biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatytas užduotis: suformuoti darbuotojų komandą, pasirengti atliekų sistemos administravimui, suformuoti reikalingą materialinę bazę, įdiegti IT sistemas ir programinę įrangą.

Mano supratimu, šiandien VASA yra blogiausiai dirbanti savivaldybės įmonė, ir niekas neatsakingas.

Tačiau 2017 m. kovą VASA veiklos finansavimui (suformuoti darbuotojų komandą, pasirengti atliekų sistemos administravimui) vėl buvo skirta savivaldybės biudžeto dotacija – šįkart jau 914,2 tūkst. eurų. Taigi, po dvejų "pasirengimo" metų administratorius nuo 2018 m. gegužės jau turėjo pats užsidirbti pajamų iš atliekų turėtojų. Bet neužsidirbo, tad savivaldybė pernai atseikėjo dar apie 2,4 mln. eurų iš bendro biudžeto.

"Administruojančią įmonę savivaldybė įsteigė dar 2015 m., vadovams buvo mokami atlyginimai, kad būtų pasirengta naujai atliekų vežimo tvarkai. Bet pinigai "pravalgyti", o naujos sistemos administravimui ir vežėjų kontrolei tinkamai nepasiruošta. Mano supratimu, šiandien VASA yra blogiausiai dirbanti savivaldybės įmonė, ir niekas neatsakingas, – piktinosi Ž.Šilgalis. – Komitete dar vasarį kėlėme klausimą dėl vadovų kompetencijos: jeigu nesusitvarko, galbūt reikia pakeisti, bet iš administracijos iki šiol negavome jokio atsakymo. Gal ji tiesiog bijo viešai pripažinti, kad nesusitvarkė su vežėjų apetitais, nepagrįstai išleido milijonus eurų, kuriuos dabar teks papildomai paimti iš vilniečių per nežinia kokiu procentu didinamą atliekų tvarkymo tarifą?"

Klaidas apmokės žmonės

Vandens, šilumos tiekimo bei atliekų tvarkymo sritis sostinės valdžioje kuruojantis vicemeras Valdas Benkunskas tvirtino, kad šiais metais atliekų tvarkymo tarifas gyventojams tikrai nesikeis, todėl tie, kas apmokėjo išankstines sąskaitas iki metų pabaigos, gali būti ramūs. Vis dėlto jis neslepia, kad nuo 2020 m. tarifas gali pastebimai ūgtelėti, mat į jį bus įskaičiuotas ne tik atliekų vežimo kainos padidėjimas nuo šių metų liepos, pasirašius naujas sutartis su vežėjais, bet ir ankstesniais metais VASA suteiktos savivaldybės dotacijos.

D. Labučio / ELTOS nuotr.

"Galutiniai skaičiai bus aiškūs, kai mes žinosime visus vežėjus ir jų paslaugų kainas. Manau, dar iki vasaros vidurio kreipsimės į miesto tarybą dėl rinkliavos dydžio ir atliekų vežimo tvarkos pakeitimo, – teigė V.Benkunskas. – Į tarifą, kurį siūlysime taikyti nuo 2020 m., bus įskaičiuotos ir visos praėjusių laikotarpių sąnaudos bei neatitikimai tarp surinktų rinkliavos lėšų ir realios atliekų tvarkymo sistemos išlaikymo kainos."

Šiuo metu savivaldybė iš savo biudžeto atsiskaito ir su atliekų vežėjais, ir užtikrina VASA administravimo išlaidų finansavimą. Šiek tiek vėluoja tik atsiskaitymai su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru (VAATC) už į sąvartyną keliaujančias atliekas (naujame sąvartyne Elektrėnų savivaldybės Vievio seniūnijoje "vartų" mokestis už 1 atliekų toną siekia 71,13 euro, – red. past.). V.Benkunskas tikisi, kad per šiuos metus pinigų srautai bus subalansuoti.

Paklaustas, ar miesto valdžią tenkina vilniečių pinigais dosniai dotuojamos VASA veiklos kokybė, vicemeras buvo linkęs teisinti sistemos strigimus patyrimo stoka: "Tai buvo visiškai naujas dalykas, o sistemai įsivažiuoti reikia laiko, reikia taisyti klaidas, kurios išryškėjo tik praėjusią gegužę jai pradėjus realiai veikti. Matėme nemažai problemų kontroliuojant vežėjus ir jų teikiamas paslaugas, bet dabar administratorius stengiasi tobulinti savo veiklą."

Sprendimą steigti tarpininko instituciją V.Benkunskas aiškino milžinišku sostinės atliekų konteinerių skaičiumi – apie 150 tūkst. vienetų, – ir galima rizika dėl Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro pozicijų, mat jo steigėjos yra ir gretimos mažosios savivaldybės: "Su mažaisiais steigėjais šiandien santykiai geri, o rytoj gali kilti įvairiausių problemų, pavyzdžiui, dėl Vilniaus atliekų kiekio. Todėl ir buvo nuspręsta steigti atskirą Vilniaus atliekų sistemos administratorių."

Didžioji problema – centras

Kaip kitąmet gali augti atliekų vežimo tarifai gyventojams, vicemeras nesiėmė prognozuoti, nes nėra aišku, kiek už tai užsiprašys patys vežėjai. Iki gegužės vidurio su jais buvo pasirašytos trys naujos sutartys iš keturių viešojo pirkimo dalių. Jose užfiksuoti nauji įkainiai neskelbiami.

V.Benkunskas atskleidė, kad Žirmūnų – Verkių zonoje, kur pernai teikti paslaugas atsisakė "Ecoservice", naują konkursą laimėjo "Econovus", ir dabar abi bendrovės derina paslaugų perėmimą. Antakalnio – Naujosios Vilnios bei Pašilaičių – Lazdynų zonoje lieka "Ecoservice", Pašilaičiuose ir Lazdynuose niekas nesikeičia, nes čia pagal ankstesnę sutartį dirba "Econovus". Didžiausia problema kilo Senamiesčio – Centro zonoje, kur teikti paslaugas pretenduoja bendrovės "VSA" (pernai pareiškusi apie sutarties nutraukimą) ir "Econovus", mat konkurso rezultatai buvo apskųsti ir tebevyksta pretenzijų nagrinėjimas.

Su mažaisiais steigėjais šiandien santykiai geri, o rytoj gali kilti įvairiausių problemų, pavyzdžiui, dėl Vilniaus atliekų kiekio. Todėl ir buvo nuspręsta steigti atskirą Vilniaus atliekų sistemos administratorių.

"Labiausiai nerimaujame dėl šios zonos, kadangi ir pati centrinė teritorija yra problemiška, čia daug konteinerių, kuriuos reikia išstumti, yra įstaigų, pavyzdžiui, Seimas, kur vežėjai turi kiekvienam darbuotojui gauti leidimus patekti į teritoriją, – vardijo V.Benkunskas. – Iki šiol čia dirbo "VSA", bet jeigu vežėjas keisis, pasiruošimo laikotarpis iki liepos 17 d. gali būti per trumpas, kadangi reikės suderinti konteinerių perėmimą, vežimo grafikus ir pan. Savivaldybei teks sugalvoti laikiną tvarką, kad pereinamuoju laikotarpiu paslaugų kokybė nepablogėtų, gyventojai nepajustų nesklandumų."

Nauji iššūkiai

Vicemeras neslepia, kad gali prireikti ir poros metų, kol "susigulės" santykiai su atliekų vežėjais, bet per tą laiką šioje srityje keisis ir kitos aplinkybės, kurios, jo įsitikinimu, palenks gyventojų mokamą rinkliavą mažėjimo kryptimi.

"Po pusantrų metų keisis atliekų tvarkymo grandinės galutinė stadija, – teigė V.Benkunskas. – Dabar yra tam tikras nonsensas – iš rūšiavimo konteinerių paimtas gyventojų jau išrūšiuotas atliekas mes perrūšiuojame MBA (mechaninio biologino apdorojimo) įrenginiuose, o likusios po perrūšiavimo energetinę vertę turinčios atliekos, užuot sudeginus, keliauja į sąvartyną. 2020 m. pradėjus veikti Vilniaus kogeneracinei jėgainei, tos atliekos bus sudeginamos."

Pasak V.Benkunsko, savivaldybė ieškos sutarimo su atliekų rūšiuotojais MBA įrenginiuose, mat yra galimybė atskyrus degias atliekas pasiekti jų kaloringumo lygį, kuris tinkamas atliekas parduoti kaip kurą ir iš to gauti pajamų.

"Aišku, yra tam tikrų technologinių iššūkių, kaip tą reikiamą kaloringumą pasiekti, bet tai svarbu, nes dabar galutinėje 1 t atliekų sutvarkymo kainoje MBA mokestis sudaro beveik pusę, o atliekų surinkimas ir sistemos administravimas – mažesnę kainos dalį", – atkreipė dėmesį vicemeras.

ES lėšomis įdiegtus MBA įrenginius pagal tos pačios ES reikalavimus 5 metus privalo eksploatuoti privatūs operatoriai, parinkti per savivaldybių surengtus viešuosius konkursus.

"Dabar tie 5 metai eina į pabaigą, todėl savivaldybėms atsiranda derybų galimybė – arba reikalauti iš operatorių pasiekti reikiamą atliekų kaloringumą, arba perimti rūšiavimą ir investuoti į technologijų tobulinimą, kadangi pačių MBA įrenginių tarnavimo laikas – apie 20 metų. Taigi, perspektyvoje atliekų tvarkymo kaina vilniečiams tik mažės", – tvirtino V.Benkunskas.