Vilniečiai nuo birželio panaudotą maistinį aliejų galės rūšiuoti į naujus specialius konteinerius

Pasak savivaldybės, mieste bus pastatyti 196 konteineriai, kuriuos gyventojai galės pradėti naudoti nuo birželio mėnesio.
„Gyventojai yra pripratę, kad prie jų namų yra įprastiniai pakuočių rūšiavimo konteineriai, kaip popieriaus, plastiko, stiklo, taip pat gyventojams prieš pusantrų ar du metus yra pradėta teikti nauja paslauga, tai yra atskiras maisto atliekų surinkimas. (...) Tai prie visos šitos rūšiavimo sistemos jungiasi nauja paslauga, tai yra būtent panaudoto aliejaus surinkimas“, – pirmadienį teigė savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Dalius Krinickas.
Anot D. Krinicko, nors ši paslauga jau yra įdiegta daugiau nei 30 Lietuvos miestų, Vilnius bus pirmoji sostinė iš Baltijos valstybių, pradėsianti rinkti aliejų.
„Reikėjo laiko pasiruošti. Vilnius vis tiktai yra urbanizuotas miestas, tankiai apgyvendintas, yra didelė teritorija. Mes turime penkias zonas, jeigu taip galima sakyti, kurios yra suskirstytos pagal skirtingą intensyvumą ir skirtingą gyventojų skaičių. Tai iš tikrųjų visą analizę turėjom pasidaryti, o ji užtruko“, – pridūrė jis.
Laikinai einantis Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus (VASA) direktoriaus pareigas Martynas Augaitis pabrėžė, jog iš darytų apklausų tiktai pusė vilniečių žino, kad aliejų galima rūšiuoti, o jį rūšiuoja tik 13 proc. gyventojų.
Anot jo, šią žaliavą rūšiuoti svarbu dėl į vamzdynus patekusių riebalų, kurie atvėsę stingsta, limpa prie vamzdžių sienelių ir ilgainiui tampa savotišku miesto vamzdynų „cholesteroliu“.
„Vilniaus vandenų“ duomenimis, 2025 metais į sostinės nuotekų valyklą atitekėjo 1,2 tūkst. tonų riebalų, iš kurių 41 tona buvo fiziškai sutvarkyta atskyrus nuo nuotekų, o likusi dalis išimta kartu su nuotekų valymo proceso metu susidariusiu dumblu.
„Yra kur pasistengti, tuo labiau, kad startuoja nauja infrastruktūra, naujas tinklas ir tą bus galima daryti sėkmingai. Iš vieno kilogramo aliejaus galima pagaminti vieną kilogramą biodyzelino. O biodyzelinas yra ypatingas tuo, kad jis padeda sutaupyti CO2 emisiją ir dėka biodizelino sumažėja 80–90 proc. CO2 emisijos“, – kalbėjo VASA direktorius.
M. Augaičio teigimu, gyventojai sandariose patalpose turėtų kaupti visą buityje naudojamą aliejų.
„Net ir lašelis aliejaus, jis yra kaupiamas ir jį galima supilti į tą pačią talpą tol, kol prisipildys (...) ir prikaupus galima išmesti į naujai pastatytą konteinerį, esantį šalia namų“, – teigė jis.
VASA akcentuoja, jog į šiuos konteinerius negalima bus mesti majonezo, padažų, kosmetinių aliejų, automobilinių tepalų, techninės alyvos, naftos produktų, kitų skysčių ar atliekų.
Savivaldybės atstovo teigimu, miestui ši iniciatyva papildomų išlaidų nekainuos, nes visą sistemą – nuo konteinerių įrengimo iki aliejaus surinkimo – finansuos tuo užsiimanti bendrovė.
Anot D. Krinickio, panaudotas aliejus įmonei bus vertinga žaliava, kuri po apdorojimo perduodama biodegalų ir biokuro gamintojams, o pagamintas kuras vėliau bus naudojamas transporto priemonėse.
(be temos)