„Vilniaus vandenys“ investuos kone 5,7 mln. eurų į naujo geriamojo vandens rezervuaro statybas

„Vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ sostinėje stiprina infrastruktūrą – Viršuliškių vandentiekio stotyje startuoja ketvirtojo, 10 tūkst. kub. metrų talpos požeminio geriamojo vandens rezervuaro, statybos. Naujasis rezervuaras sustiprins miesto atsparumą ekstremalioms situacijoms. Į šį projektą bendrovė investuos beveik 5,7 mln. eurų“, – rašoma pranešime.
„Per pastaruosius trejus metus vandens suvartojimas Vilniuje išaugo 5,4 proc. ir toliau augs. Sparčiai augantis miestas, nuolat didėjantis gyventojų skaičius ir verslo poreikiai reikalauja nuoseklių investicijų į vandenvietes, tinklų atnaujinimą ir technologinius sprendimus, užtikrinančius patikimą vandens tiekimą tiek naujiems augančios sostinės gyventojams, tiek esamiems klientams“, – pranešime cituojamas „Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Saulius Savickas.
Skaičiuojama, jog šiuo metu Viršuliškių vandentiekio stotis vandeniu aprūpina beveik trečdalį Vilniaus gyventojų, svarbias plėtros teritorijas bei jose esančius objektus, pavyzdžiui, Santaros klinikas.
„Stotis svarbi 90 tūkst. vilniečių iš 16 miesto rajonų: Baltupių, Jeruzalės, Santariškių, Gulbinų, Didžiosios Riešės, Fabijoniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Visorių, Bajorų, Gineitiškių, Tarandės, Avižienių ir Bendorėlių“, – rašoma pranešime.
Skelbiama, jog įgyvendinant projektą, kurį numatoma užbaigti iki 2027 metų trečiojo ketvirčio, bus ne tik pastatytas naujas vandens rezervuaras, bet ir rekonstruojami vandentiekio bei nuotekų tinklai, modernizuojama kita stoties infrastruktūra.
„Ketvirtasis rezervuaras bendrą saugyklų tūrį padidins maždaug pusantro karto ir užtikrins vandens atsargas nenumatytiems atvejams – jų pakaktų maždaug 24 valandų vandens poreikiui. Tai yra viena didžiausių pastarojo meto investicijų į vandens tiekimo infrastruktūrą, tiesiogiai atliepiant dešimčių tūkstančių vilniečių poreikius“, – akcentuoja S. Savickas.
Šiuo metu Viršuliškių vandentiekio stotyje veikia trys rezervuarai. Viršuliškių vandentiekio stotis, pradėta eksploatuoti dar 1975 m., per dieną patiekia apie 27 tūkst. kub. metrų vandens.
Naujasis rezervuaras bus statomas bendrovei priklausančioje teritorijoje Naujakiemio gatvėje, darbus atliks statybos darbų paslaugas teikianti bendrovė „Inti“.
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