Vilniaus valdžiai leista pasirašyti Nacionalinio stadiono statybų sutartį

Lietuvos apeliacinis teismas penktadienį nutarė, kad savivaldybė pagrįstai pašalino bendrovę Vilniaus nacionalinis stadionas iš sporto komplekso statybų konkurso. Teismas paliko galioti Vilniaus apygardos teismo balandį priimtą nutartį, kuria atmestos bendrovės pretenzijos. Taip pat panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

Įmonė teisme siekė, kad būtų panaikintas savivaldybės sprendimas atmesti jos preliminarų pasiūlymą, nekviesti dalyvauti tolesnėse procedūrose, įpareigoti savivaldybę pripažinti, kad įmonė atitinka reikalavimus ir vertinti jos pasiūlymą.

„Bendrovė nepateikė visos konkurso komisijos reikalautos informacijos, todėl buvo pagrįstai pašalinta iš tolesnių procedūrų. Komisija keturis kartus kreipėsi į bendrovę dėl duomenų pateikimo, ji jų nepateikė, todėl nėra jokio pagrindo sutikti su Vilniaus nacionaliniu stadionu, kad jo pasiūlymas atmestas nepagrįstai“, – rašoma teismo nutartyje.

Pasak teisėjų kolegijos, bendrovė nurodė alternatyvių partnerių ir finansavimo šaltinių, tačiau konkurso sąlygos nenumatė tokios galimybės, be to, ji turėjo nurodyti konkrečią dalyvavimo projekte struktūrą. Be to, ant teismo, Vilniaus nacionalinis stadionas teikė melagingą informaciją, kad stadiono statyboms pasitelks Lenkijos kompaniją „Budimex“.

„Įmonės pozicija, nežiūrint į jos subjektyvią nuomonę dėl „Budimex“ veiksmų, nepripažintina sąžininga: žinodama, jog subtiekėjas nevykdys įsipareigojimų ir šio fakto neatskleisdama konkurso komisijai, toliau tvirtindama, jog kompanijos pajėgumai jai yra prieinami, įmonė klaidino konkurso komisiją: teikė melagingą informaciją dėl savo atitikimą konkurso atrankos kriterijams“, – rašoma teismo nutartyje.

Teismo vertinimu, bendrovė taip pat žinojo, jog projekto nefinansuos nei bankas „Luminor“, nei investicijų bendrovė „BaltCap“, tačiau teikė klaidinančią informaciją.

„Bendrovė taip pat turėjo pateikti įrodymus ir dėl banko „Luminor“ rašto galiojimo, tačiau savivaldybės ir departamento iniciatyva gautas ir banko raštas, kuriuo kredito įstaiga informavo projekto finansavimo nebesvarstysianti, patvirtina, kad Vilniaus nacionalinis stadionas į kredito įstaigą rašto galiojimo niekada nesikreipė“, – rašoma nutartyje.

Nuo kovo pradžios Vilniaus nacionalinio stadiono prašymu Vilniaus apygardos teismas buvo uždraudęs savivaldybei pasirašyti sutartį su „Axis Industries“. Kiek vėliau laikinųjų apsaugos priemonių mastas buvo sumažintas, tačiau draudimas sudaryti sutartį buvo likęs galioti.

Vasario pabaigoje Vilniaus taryba pritarė 79,9 mln. eurų vertės Nacionalinio stadiono statybų sutarčiai su „Axis Industries“. Tuomet sutartį planuota pasirašyti per mėnesį.

Vilniaus nacionalinį stadioną konkurso komisija antrą kartą iš pirkimo pašalino sausio pabaigoje dėl nepakankamos kvalifikacijos ir galbūt melagingai teiktų duomenų. Anot savivaldybės, įmonė per daugiau nei du mėnesius taip ir nepateikė įrodymų, kad jos ar jos partnerių pajėgumai yra realūs, užtikrinti ir pakankami sėkmingam projekto įgyvendinimui, o tai darydama klaidino vertinimo komisijos narius ir ekspertus.

Pagal projektą, komplekse su stadionu dar būtų lengvosios atletikos aikštė, įvairios treniruočių aikštės, rankinio, gimnastikos, bokso salės, vaikų darželis, biblioteka.

Planuojama, kad 36,5 mln. projekte investuos valstybė, 33,5 mln. eurų sudarys Europos Sąjungos parama, 2,96 mln. – savivaldybės lėšos.

Tarptautinius reikalavimus atitinkantį stadioną sostinės Šeškinės mikrorajone bandoma pastatyti nuo 1987-ųjų, pastarąjį kartą statybos pradėtos 2008-aisiais, tačiau sustabdytos nutraukus finansavimą.