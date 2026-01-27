Vilniaus valdžia turės iš naujo vertinti STT prašymą dėl parkavimo vietų prie jos būstinės

Regionų administracinis teismas sausio 21 dieną STT prašymu panaikino savivaldybės 2022 metų raštą ir įpareigojo ją iš naujo nagrinėti STT prašymą automobilius jai rezervuotose vietose laikyti nemokamai neribotą laiką.
„(Savivaldybės – BNS) administracija byloje ginčijamą sprendimą grindė nuostatų (...) punktu, kuris pripažintas prieštaraujančiu Rinkliavų įstatymo nuostatoms bei neįvertino STT prašyme nurodytų argumentų dėl parkavimo vietų aktualumo, kas sudaro pagrindą pripažinti, kad administracija neužtikrino objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo, todėl (...) administracijos raštas (...) naikinamas“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
STT siekė, kad teismas įpareigotų savivaldybę nekeisti sprendimo dėl jai rezervuotos 15 metrų arba trijų automobilių parkavimo atkarpos prie centrinės būstinės, arba įpareigoti ją užtikrinti galimybę pakrauti tarnybinius automobilius dviejose STT elektros įkrovimo stotelėse bet kuriuo paros metu.
Vilniaus valdžia 2022 metais numatė naują naują rezervuotų automobilių vietų prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų skaičiaus ir ženklinimo tvarką. Dėl to buvo nuspręsta STT rezervuotų vietų ženklus išmontuoti, o vietoj jų įrengti ribotos trukmės vietas, kur netaikoma vietinė rinkliava. Be to, yra galimybė būtinas vietas rezervuoti mokant rinkliavą.
STT vertinimu, savivaldybės sprendimas yra nemotyvuotas, priimtas neįvertinus STT specifinių aplinkybių ir jos veiklos ypatybių.
Tuo metu savivaldybė teismui aiškino, kad vietų rezervavimo tvarka yra jos kompetencija, o STT argumentai dėl ypatingų reikalavimų nėra ir negali būti teisiniu pagrindu ir motyvu taikyti išimtis. Anot jo, miesto centre yra ribotos galimybės įrengti automobilių vietas, kuriomis visi pageidaujantys galėtų naudotis be rinkliavos.
Teismo vertinimu, savivaldybės sprendimas nėra pagrįstas – Rinkliavų įstatymas, nors ir leidžia savivaldybei detalizuoti konkretų atkarpos ilgį, rezervuotą įstaigai, tačiau nesuteikia teisės riboti tokių vietų naudojimo, nustatant galimą trukmę ar paskirtį.
Teismas pabrėžė, kad savivaldybė neįvertino STT nurodytų aplinkybių, kad jai rezervuotos trys vietos reikalingos veiklai, naudojamos intensyviai ir nepertraukiamai, todėl turi būti rezervuotos be jokių automobilio statymo laiko ar kitų ribojimų, nes STT nėra paprastas civilinis pastatas, o specializuota įstaiga, kurioje yra saugoma ginkluotė, šaudmenys, įslaptinta informacija ir kiti dalykai.
Kartu teismas atkreipė dėmesį, kad jis neperima viešojo administravimo institucijų funkcijų, todėl netenkino STT reikalavimo tiesiogiai įpareigoti savivaldybę nustatyti konkrečią stovėjimo ar ženklinimo tvarką. Panaikinus jos raštą sostinės valdžia įpareigota iš naujo išnagrinėti STT prašymą.
BNS rašė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pernai lapkričio pabaigoje konstatavo, jog Vilniaus valdžios sprendimas prie STT būstinės pakeisti rezervuotų automobilių vietų tvarką ir ženklinimą numatant dviejų valandų nemokamą stovėjimo laiką yra neteisėtas. Savivaldybė tuomet teigė vykdysianti teismo sprendimą ir pakoreguosianti tvarką.
