Vilniaus valdžia skelbia konferencijų centro prie Seimo architektūrinį konkursą

Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, jog Lietuvos sostinė turi ambiciją tapti verslo konferencijų lydere Baltijos ir Šiaurės regione.
„Investicija į infrastruktūrą leistų mums Vilnių pozicionuoti kaip lyderį regione, pritraukti turtingų verslų, turtingų turistų, o tai generuotų ir miesto, ir valstybės ekonomiką“, – antradienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
Anot jo, paruošus dokumentus tikimasi, jog centro plėtojimą perims Vyriausybė.
„Savivaldybė neturi jokių tikslų pati dalyvauti šito objekto operavime. Tai nėra mūsų funkcija ir mes tikrai ieškome bendrų sąlyčio taškų su nacionalinėmis valdžios institucijomis“, – sakė sostinės meras.
„Aš esu susitaręs susitikti su naujuoju ekonomikos ir inovacijų ministru. Turim bendradarbiavimą ir diskusijas su „Litexpo“. Bet bendra pozicija, bendras lūkestis visų kol kas, man atrodo, vienodas. (...) Dabar čia reikalinga atsidalinti atsakomybėm“, – pridūrė V. Benkunskas.
„Tai yra tarptautinis konkursas. Mes siekiame įtraukti ne tik mūsų didžiausius projektuotojus, kurie veikia Lietuvos rinkoje, bet lygiai taip pat pritraukti ir didžiuosius Europoje projektuotojus“, – sakė Vilniaus vystymo kompanijos generalinė direktorė Laura Joffė.
Pasak L. Joffės, konkurso dalyvių prašoma pateikti centro architektūrinę idėją, suformuoti prieigas, sukurti urbanistinę sąsają su atminties vieta – paminklu žuvusiam kariui Artūrui Sakalauskui, taip pat sukurti viešai prieinamos Neries pakrantės erdvę prie statomo vadinamojo Alberto tilto.
Anot jos, konkurso prizinio fondo vertė siekia 100 tūkst. eurų.
Vilniaus vystymo kompanijos vadovės teigimu, konferencijų centro plotas sieks apie 31,5 tūkst. kv. metrų, jame bus įrengta apie 17 salių renginiams, tilps 4,5 tūkst. žmonių.
L. Joffės teigimu, architektų darbų laukiama iki kitų metų kovo 16 dienos. Nugalėtoją tikimasi pasirinkti bei sutartį pasirašyti kitų metų birželį. Numatoma, kad naujasis centras veiklą galėtų pradėti 2032 metų pradžioje.
